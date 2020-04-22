服從長官？敦睦艦隊染疫　國防部備詢支隊長、醫官臨時不視訊

記者陳家祥／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，成為眾矢之的的國防部在21日晚間緊急召開記者會，國防部長嚴德發率一級主官鞠躬道歉。國防部22日到立法院備詢，本規劃要讓敦睦支隊長陳道輝等人透過視訊方式備詢，但在質詢開始前，海軍司令部參謀長敖以智表示，支隊長無視訊意願；召委呂玉玲說，很遺憾今天給他們機會說明但卻錯失機會。

結束程序問題爭執、專案報告後，正準備進行質詢時，敖以智先上台發言表示，9點57分的時候連絡支隊長，「但他沒有明確表達要不要接電話或接受視訊，昨天連絡的時候他是不接受視訊」。

此變卦讓召委、在場委員譁然，敖以智說昨天有照正常規定聯絡，他說他沒有意願視訊，其他人聯絡結果也都不願意接受電話視訊詢問。

對此，呂玉玲說，相信國軍都很服從長官，很遺憾今天給他們機會說明真相保障他們權益，錯失機會，未來國防部怎麼定調那就是他們自求多福。

▲國防部長嚴德發於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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