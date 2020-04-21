快訊／嚴德發向蔡英文自請處分　率將領一鞠躬致歉

記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊27名官兵感染新冠肺炎，國防部21日上班天接連缺席委員會質詢、指揮中心記者會，遭質疑避不見面，晚間終於開記者會對外說明調查情形，國防部長嚴德發在說明調查前，率將領向國人一鞠躬致歉。

嚴德發針對這次敦睦艦隊染疫，造成社會不安以及部對染疫士兵家屬困擾，率將領向全體國人一鞠躬表達歉意，並表示已向總統蔡英文自請處分。

敦睦艦隊磐石艦共爆出27人感染新冠肺炎，引發各界譁然，海軍司令部副司令梅家樹第一時間對外鞠躬道歉，民間聲討究責國防部的聲浪漸起，民進黨前立委段宜康也開了第一槍，點名國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等長官「該辭職就辭職」。

總統蔡英文20日透過臉書，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，「該檢討的就檢討，該咎責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑。」

不過，國民黨立委陳玉珍認為，蔡英文要國防部誠實是「甩鍋」，反而是蔡英文才要誠實以對，不要隱瞞，她強調，一個艦隊的出訪是一個國防部長層級可以決定的嗎？這已經到了國安的層級，應該是在國安會議討論過的，中間參與的人是誰，應該也有外交部長和秘書長，以及相關人員，是不是蔡英文拍板的，這是要追究的重點。

▲國防部臨時記者會，嚴德發率將領向國人致歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

