北韓曝金正恩最新消息！傳中國醫療團待命中　川普：希望他一切都好

▲金正恩視察西部地區航空與防空師所屬殲襲機團。（圖／朝中社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩台灣時間21日傳出命危消息，但傳聞真實性並未受到證實。北韓官媒朝中社21日透露部分金正恩的訊息，但並未依照慣例公布他的照片；外傳中方為了確保他的健康，一組專業醫療隊隨時待命中。美國總統川普稍早則表示，美方並不清楚金正恩的確切身體狀況，希望他一切都好。

韓聯社報導，依據朝中社21日所報導的內容，金正恩為金日成勳章授勳者李信子及金正日獎獲獎者李時洽慶祝80歲生日，但並未按照以往慣例公布送上賀禮的照片與具體時間，加上他最後一次公開露面是11日主持勞動黨政治局會議，甚至15日也缺席參謁錦繡山太陽宮，引發外界揣測。

美媒CNN踢爆金正恩接受心血管手術後狀況不樂觀後，一度傳出腦死等未經證實傳聞。對此，中方官員表示，金正恩的病情其實不嚴重；韓聯社則是引述青瓦台一名高層說法指出，現階段沒有掌握到任何證明他健康狀況不佳的異常動向勞動黨、軍方及內閣也沒有緊急行動，判斷金正恩正常活動，且據報金正恩不在平壤，而是和親信一同待在其他地區。

此外，自由亞洲電台引述金姓男子消息指出，如今透過各管道取得的消息，金正恩目前身體無恙，且為了確保他的健康，中國政府一組由專家組成的醫療隊隨時待命。

談及金正恩病況，川普在白宮新冠肺炎疫情記者會上說，他與金正恩的關係非常好，同時質疑CNN報導的真實性，但「我希望他一切都好，因為如果他真的像報導所說的那樣，那這是一個非常嚴重的狀況，我之前已經說過很多次，如果是其他人待在（金正恩）的位置上，我們現在就會跟北韓開戰了。」

Trump has expressed more concern about Kim Jong Un's health than he did about John McCain's when McCain had cancer pic.twitter.com/PXsi9GBvV4 — Aaron Rupar (@atrupar) April 21, 2020

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