金正恩健康惡化全因「騎白馬登白頭山」！20幾歲患高血脂　還有脂肪肝腎衰竭

▲ 金正恩時隔49天騎白馬上白頭山（長白山），這次帶著妻子李雪主。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國CNN爆料，北韓領導人金正恩接受心血管手術後命危，目前未獲證實。現年36歲的金正恩年紀輕輕就有脂肪肝、高血壓等慢性病，健康狀況堪憂，據傳是2019年年底在寒冬中騎白馬登上白頭山頂，導致健康狀況迅速惡化，才必須接受手術。

金正恩的健康問題自2012年掌權以來持續受到關注，相較2010年首度透過媒體亮相時，目前體重增加許多，身高不到170公分，體重約超過100公斤。

南韓媒體EDAILY報導，金正恩過重的問題是飲食習慣不良及喜好飲酒所造成，20幾歲時就有高血脂，再加上吸菸習慣，結合各種對健康有害的因素。日本人權團體更宣稱，他早在2008年就曾因糖尿病倒下。

金正恩2014年發表新年演說時幾度喘不過氣，當時便有輿論指出，他的健康問題相當嚴重。當年入秋後，他有長達一個月未公開露面，一度傳出身亡消息。北韓勞動黨更為此出面澄清，金正恩狀況良好。

但曾飛往北韓為金正恩治療的德國、法國醫療團隊指出，金正恩身體狀況非常不佳，南韓政府也持續掌握這類消息。綜合醫療團隊資訊，金正恩還有脂肪肝、腎衰竭等疾病。

脫北者經營的《每日北韓》報導，金正恩去年底登上革命聖地白頭山（長白山），是導致此次身體狀況急劇惡化的主因之一。他去年10月中騎白馬上白頭山視察工地，12月初疑似為宣傳效果，攜妻子李雪主再次上山，引起各界矚目。但他的呼吸道狀況本就不佳，登上山地對他來說難免勉強，導致健康狀況大幅惡化。

另一方面，金正恩的健康問題也受到家族病史影響。他的父親金正日未滿20歲便罹患脂肪肝， 據報在2008年出現腦中風和腦溢血症狀，此後身體狀況受到高度關注。2009年春天再度透過官媒露面時，金正日明顯憔悴許多，2011年在前往視察的火車上死於心肌梗塞。

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