嚴德發立院專案報告前夕先疏通民進黨立委　「磐石艦長、醫官」視訊備詢

▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊確診飆升至27例，但軍方說詞反覆引發批評，立法院外交及國防委員會22日將要求國防部專案報告。不過據悉，國防部長嚴德發21日下午已先行至赴立法院與民進黨立委商討此事，主要針對事件的調查與咎責提出想法，希望可以儘速給全體國人一個交代。

立法院外交及國防委員會22日將邀請國防部長、衛生福利部、外交部就「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」進行專案報告，並備質詢。此外，包括海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官等3人，則將以視訊方式備詢。

外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲21日午間表示，原本下午想找嚴德發召開會前會，卻一直找不到人，後來得知嚴德發人在民進黨團總召柯建銘辦公室與多名民進黨立委開會，質疑根本是提前串供，痛批國防部一直在說謊。

立法院21日召開院會，並於下午2時13分由副院長蔡其昌宣佈散會。據了解，柯建銘於會後邀請嚴德發以及外交及國防委員的所有民進黨立委至辦公室，就國防部22日德專報進行討論，讓國防部先向執政黨黨團表達意見與想法。

與會人士表示，嚴德發在會中主要就事件的調查與咎責提出想法，希望可以儘速給全體國人一個交代。同時，多位民進黨立委也督促國防部動作應該快一點。

有不具名的民進黨立委表示，民進黨團身為執政黨，柯建銘常常針對一些比較特別的重要法案、專報或預算，邀請各委員會的立委與相關部會先進行討論，「這東西很正常，經常都是這樣子」，況且在本次的事件中，民進黨的監督力道也比在野黨團強，國防部也就從善如流、很快地作出調查報告的結果。

該人士說，整場會議進行的時間不算太久，大約為半小時至一小時內，在蠻短的時間過後就結束。

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