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敦睦艦隊群聚染疫　侯友宜：捍衛市民健康「超超超前」都得做

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記者袁茵／新北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市20日上午舉辦封城兵推。針對外界質疑，新北「超前部署」是不是太超前？新北市長侯友宜21日表示，若不提前做好準備，如何有備無患？捍衛新北市民健康，別說超前，超超超前都得做。

侯友宜21日在臉書上提到，他被問到「新北市的超前部署是不是太『超前』了？」但其實新北市府在舉辦擴大管制兵棋推演前，已事先籌備了三個星期，因為擴大管制並非一句話就可到位，他們所做的每一步都有步驟、有順序。

▲▼新北市長侯友宜視察樹林興仁夜市防疫及戴口罩的情形，周末的晚上夜市人潮稀稀落落。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜說，除了台北市、桃園市、宜蘭縣和基隆市派代表出席，推演後陸續有其他單位也來向他們索取資料，代表大家對於疫情管控都繃緊了神經，「我們都不怕一萬、只怕萬一。」就像這次敦睦艦隊所爆發的疫情是他們始料未及的，「若不提前做好準備，如何有備無患？我們帶頭做，但絕不是多做，捍衛新北市民健康，別說超前，超超超前都得做。」

侯友宜強調，每個階段都會盡力做好，感謝大家的配合和包容，許多建議和鼓勵他都有看見，「我們一起攜手，讓疫情趕快過去。」

侯友宜也公布「防疫三階段」細項，第一階段「避免社區感染的發生」，是台灣現階段努力做的，將疫情「阻絕於境外、管控於境內」。第二階段為「管控社區感染的擴大」，就是假設國內出現零星社區感染案例後，新北市已於3月14日在新北新店中央新村北側青年社會住宅中，舉辦亞洲第一場防範新冠肺炎社區感染實境示範演習。

至於第三階段「阻斷城市大規模傳染」，侯友宜說，兵棋推演模擬當疫情擴散到大規模的社區感染，需採取民眾「低度活動、高度管制」的方式讓疫情快速紓緩。

最後，侯友宜補充，兵棋推演也分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期間」及「撤除擴大管制」階段，包括：民生物資整備、商業行為限制、醫療衛生救護、人員進出管制、交通運輸管制、停課教育資源、弱勢族群照護、國軍支援。

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