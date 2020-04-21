快訊／磐石艦官兵確診再添3例！2男1女艦隊實習生及軍人

▲疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增3例新冠肺炎確定病例，個案為敦睦專案人員，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊(磐石艦)實習生及軍人。

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指揮中心表示，案423為20多歲男性(實習生)，於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。案424為30多歲女性(軍人)，約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。案425為20多歲男性(軍人)，3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。



▲全台確診人數增加至425人。（圖／曾梓倩製）

▲今日確診3例都是磐石艦1實習生2軍人。（圖／陳昱璇製）