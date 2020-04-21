1傳71！哈爾濱「超級毒后」感染鏈再擴大...竟出現跨省傳播

▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市出現超級毒后！22歲的韓姓女留學生3月19日從美國返回，儘管4次病毒檢測均呈陰性，仍引爆一連串的感染事件，如今人數已增至71人，其中包括23名無症狀患者。值得注意的是，這波感染還出現「跨省傳播」，遼寧撫順和內蒙古鄂溫克均出現1例確診。

綜合陸媒報導，哈爾濱本土疫情傳播鏈還在進一步延長。據黑龍江衛健委今（21）日通報，4月20日0-24時，省內新增確診病例6例（哈爾濱6例，其中本土無症狀感染者轉為確診病例2例），新增疑似病例1例（大慶），新增無症狀感染者6例（哈爾濱4例、牡丹江2例）。

截至目前，韓姓女留學生這波本土疫情已有48名確診病例，其中哈爾濱46例，遼寧撫順1例，內蒙古鄂溫克1例。另外，哈爾濱還報告了無症狀感染者23人。

▲黑龍江新冠肺炎疫情反彈。（圖／路透社）

黑龍江省哈爾濱市從4月9日起，新增本土確診病例1例和無症狀感染者3例，打破了該省29天本土無新增確診病例的紀錄，在大陸疫情都已經得到控制之後，黑龍江突然出現了反彈。

梳理此次疫情哈爾濱感染者關係圖，一名從美國返回的韓姓女學生，被懷疑指向為引發疫情的源頭。據介紹，22歲的韓女3月18日經美國紐約經香港、北京、中轉至哈爾濱，隔天下午6點落地哈爾濱太平國際機場，落地後進行了檢測和登記，以社區用手遞手的方式到她的家中，居家隔離期間沒有外出。

韓女3月31日進行核酸和抗體的檢測，結果是4月3日反饋的為陰性，隨即就解除了隔離，5日到上海做手術待了3天，8日返回哈爾濱。隨著9日一名曹姓無症狀感染者的出現，韓女才被鎖定，並於10日再度進行檢測，然而核酸陰性，IGG陽性，IGM陰性，之後再檢測也依舊是相同結果。目前，韓女及其家人在旅館中進行集中隔離。