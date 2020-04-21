印度新規劍指中國投資　陸使館籲：停止歧視性作法

▲新冠肺炎疫情衝擊印度經濟，當局推動多個措施因應。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

印度政府近日宣布，收緊對「接壤國家」外來直接投資的管制，被外界認為是「針對中國」，防止中資趁疫收購印度企業。該行為也引起中國駐印度大使館於當地時間20日發出聲明，表示就「印度調整投資政策」一案，希望印方改變相關歧視性作法，對各國企業一視同仁，營造公平公正的環境。

據了解，截至2019年12月，中國在印度累計投資超過80億元，涉及手機、家電、汽車、基礎建設等領域，在一定程度上創造大量工作機會、促進雙方經貿合作的同時，也增加中資在印度的話語權，並遠多於其他與印度接壤國家的總合。

▲中國國家主席習近平去年10月11日前往印度進行第二次非正式會晤，並於金奈會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／新華社）

按照印度商工部說法，該投資政策的修改，內容包括要求「與印度接壤的國家」在投資該國企業時，需先得到官方進一步批准。印度並解釋，此舉是為了防範其他國家在疫情期間，趁機收購該國公司。

有《印度斯坦時報》等印度媒體報導稱，這是因為當局擔心中國若在疫情後恢復，會對受影響的印度企業構成惡意收購威脅；研究機構Gateway House表示，印度30家市值過10億美元的獨角獸企業中，已有18家有中資背景；近期，還有抖音母公司字節跳動，計畫在印度投資10億美元，阿里巴巴、騰訊、長城汽車、OPPO等中資也高度布局印度。

因此對印度的投資新規，中國駐印度大使館發言人嵇蓉參贊透過聲明表示，印度針對特定國家投資者增設障礙，不僅違背世界貿易組織非歧視性原則，更不符合二十國集團領導人和貿易部長關於保障市場開放的共識。

她強調，在疫情帶來的經濟低迷面前，各國應一同營造良好投資環境，加快企業恢復生產經營。嵇蓉抨擊，印度工業和內貿促進局（DPIIT）日前修改外資政策，規定「任何來自與印度接壤的國家投資者」都只能在政府准入路徑下投資，大幅增加包括中國在內與印度陸地接壤國家的企業投資難度。

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