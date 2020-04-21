唯一列被列高風險地區　北京朝陽區4人確診釀聚集性疫情

▲北京首都機場也在朝陽區管轄範圍內。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院「疫情風險等級查詢系統」昨（20日）顯示，北京市朝陽區被列為「疫情高風險地區」，成為目前大陸全國唯一的疫情高風險地區，即便是境外疫情輸入嚴重的黑龍江或內蒙古邊境城市，也僅是被標註為疫情中風險地區。

▲北京市疾控中心副主任龐星火。（圖／翻攝新京報）

《環球網》報導，北京市疾控中心副主任龐星火表示，按照《關於依法科學精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，高風險地區的分級標準為累計確診病例超過50例，且14天內有聚集性疫情發生，「北京市朝陽區確診的境外輸入病例，造成其家庭3人的關聯性確診，成為一起聚集性疫情，因此，朝陽區疫情風險級別定為高風險地區。」

北京大學醫學部公衛學院副院長王培玉指出，朝陽區區位特點明顯，首都國際機場歸朝陽區管轄，而且擁有大量的使館區，「考量北京之前輸入性病例風險較大，因此，提高疫情防控風險等級在情理之中。」

▲位於北京朝陽區東直門外大街的緬甸駐華大使館。（圖／翻攝大陸網站）

不過，也有專家持相反意見，認為朝陽區的高風險判定有些過嚴。某防疫專家以新加坡為例，當地面積724平方公里，人口564萬人，而朝陽區面積470平方公里，人口360萬人，新加坡4月20日新增1426例新冠肺炎病例，單日增幅首次破千，累計8014例，而朝陽區總共才75例病例。

該名專家表示，疫情風險是動態調整的，「朝陽區隨疫情防控措施的進一步實施，風險等級會被下調。」

對於朝陽區疫情風險升級造成的影響，王培玉建議，在京工作生活的人員有往返天津、河北需求時，可以先瞭解當地防控政策，以免對自身行程造成不必要的影響。