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社會 社會焦點 保障人權

館長挨告妨害名譽堅持不和解　嗆：回罵都給20萬，我首富了叫郭台銘旁邊蹲

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記者劉昌松／台北報導

「館長」陳之漢因為在網路上和公民老師羅文互嗆，陳挨告妨害名譽，台北地檢署21日再次開庭調查，羅文並未現身，陳之漢庭訊後表示沒什麼好和解的，「他罵我，我回一下要賠20萬，網路上多少人罵我，我每1個人都要20萬，我台灣首富了我，叫郭台銘去旁邊蹲。」

▲▼ 館長陳之漢再次為羅文控告妨害名譽案出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲館長陳之漢再次為羅文控告妨害名譽案出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

網路紅人羅文2019年間稱館長項是民粹領袖，館長開直播嗆對方「螺紋保險套」，還形容對方是「屄殃」；9月間，羅文再發表影片「第一次告館長就上手」，表明「館長身為一個公眾人物，居然能在網路上面，用這樣的方式來侮辱、霸凌他人」，決定採取法律行動。

檢察官已為此案多次開庭，陳之漢21日庭訊後表示不怕被告，「你看那麼多記者來採訪我，還可以讓我們家新款式(T恤)可以露出來」，但對於羅文只出庭1次，後面2次都不到，覺得不滿，「但是他拍Youtube拍得滿勤的，大家注意不要去幫他刷流量，他的目的就是想要紅」。

記者提問是否考慮和對方和解，陳之漢不以為然表示，「沒什麼好和解的，他叫我給他錢耶，好像20萬吧，他罵我，我回1下要賠20萬，天下間有這麼好賺的事，網路上多少人罵我，我每1個人都要20萬，我台灣首富了我，叫郭台銘去旁邊蹲。」

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