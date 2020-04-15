炮口再對民進黨！館長替高嘉瑜抱不平…怒轟「國土法」：選前說一堆也不改

▲高嘉瑜跑票遭黨開罰1萬元，館長發文。（圖／翻攝自館長YouTube）



記者黃可昀／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜3月在國土計畫法跑票，遭黨內開罰1萬元。「館長」陳之漢得知消息後，炮口再度對準民進黨，猛轟「幾乎這幾個月天天拿刀殺人，司法改革也不改」，還提到高房價議題，質疑民進黨沒落實選前給的承諾。

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▲館長批民進黨。（圖／翻攝自臉書飆捍）

館長在臉書表示，「現今國土法就是圖利財團法」，先前民進黨立委林淑芬才因為此案傳出爭議，這次又換高嘉瑜被開罰，令館長怒火實在壓抑不住，連同汽機車關稅、高房價議題痛批民進黨。網友紛紛在底下留言，「房價誰做都不會改啦」、「阿館來開個靠北國土法&進口關稅連續集，多開幾集就會有共識了。」

據了解，立法院3月處理《國土計畫法》修正草案付委時，民進黨依照黨紀，要求黨員「一致性投票」，高嘉瑜卻在最後表決時投下贊成票，與黨團立場不一致，因此遭罰1萬元。

高嘉瑜今日也在臉書貼出公文並表示，「收到第一張國土計畫法表決罰單」，同時附上一個大哭的表情符號，可見心情相當無奈。不少人湧入貼文打氣，「這才是民意代表，而不是黨意代表」、「 敢開港湖女神罰單！看來是不想要演唱會的門票了」、「妳做得很正確，對的事情要堅持！」

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