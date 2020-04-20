保母餵9月大男嬰喝奶突後仰撞頭　父帶回家半小時「叫不醒，四肢癱軟」

▲蕭姓保母涉嫌疏於照顧導致9個月大男嬰頭部遭搖晃重擊成腦水腫等重傷害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市蕭姓婦人去年2月受託照顧9個月大男嬰，疑似在餵奶時照顧不慎，讓男嬰突然後仰撞到軟墊，當晚父親把兒子帶回家不到半小時，發現兒子「叫不醒，四肢癱軟」，送醫急救發現因搖晃、撞擊導致腦水腫，併發癲癇、腦萎縮等症狀，士林地檢署調查後，認為蕭姓保母涉嫌重大，依業務過失致重傷害罪起訴。

起訴指出，61歲的蕭婦從2019年2月11日起，受男嬰父母委託，每個禮拜一到禮拜五的早上7點半，到下午5點半，在家中照顧男嬰10個小時， 2月20日下午約4點左右，蕭婦在餵食男嬰時，男嬰突然往後仰倒，頭碰到安全軟墊，當時男嬰就出現哭鬧、嘔吐的情形。

傍晚5點50分，男嬰父親把孩子帶回家後，到晚上6點15分，發現兒子一直昏睡「叫不醒，四肢癱軟」，緊急送醫治療，連續轉了3個醫院，根據腦部斷層等診察發現，男嬰因頭部撞擊或搖晃，腦部受到重力衝擊，造成硬腦膜下血腫併癲癇並有後續腦部萎縮併發症，導致「動作發展遲緩」、「雙側性皮質性失明」、「交通性水腦症」等重傷害。

檢察官調查認為，蕭婦收了保婦費，就有義務注意對男嬰的身體、生命安全，卻疏於注意，導致男嬰受傷，因此依業務過失致重傷罪提起公訴。

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