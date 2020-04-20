老王不甘分手埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候「沒看過人家恩愛啊」

▲豔麗人妻拿辣椒水朝已分手的外遇對象噴灑被起訴傷害罪。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

50多歲男子阿賢(化名)疑因不甘心和人妻交往沒多久就被分手，還被法院裁定保護令限制不得接近人妻，去年9月間趁人妻和丈夫看完電影離開戲院時，在戲院門口拿手機猛拍，人妻怒嗆「拍什麼，沒看過人家恩愛啊」，還拿出防身用辣椒水噴阿賢，雙方鬧上警局，台北地檢署20日依違反保護令起訴阿賢，嗆辣人妻也被依傷害起訴。

據了解，這名疑似偷吃的人妻年約30歲，從大陸來台從事藝術品仲介，因業務能力好，加上艷麗外型，擁有不少死忠客戶，也因此和客戶阿賢越走越近，發展成男女朋友的親密關係，但幾個月後，雙方發生糾紛，人妻毅然決定分手，並向法院申請家暴保護令，限制阿賢不得無故接近、騷擾她。

▲檢察官起訴被告阿賢涉違反保護令跟蹤騷擾人妻。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

阿賢疑似為此心生不滿，在2019年9月間，趁人妻和丈夫一起到台北市東區影城看電影時，守在戲院門外，等2人一出現，就拿起手機朝2人拍攝，人妻怒火中燒，嗆阿賢「拍什麼，沒看過人家恩愛啊」，並拿出防身用辣椒水噴灑，人妻丈夫挺身擋在2人中間，避免雙方肢體衝突，結果3人互告上警局。

阿賢到案否認跟蹤人妻，稱要約人看電影，所以先在影城門口看時刻表，但拒絕說出約會對象，檢警調閱影城監視畫面，看到阿賢在該處徘迴20分鐘，認為阿賢刻意跟蹤、守候時機接近人妻，涉嫌違反保護令；而人妻噴辣椒水導致阿賢角膜紅腫，則涉嫌傷害罪；全案僅人妻的丈夫被控強制部分，獲處分不起訴。

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