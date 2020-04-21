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待醫院67天抗疫！護理師返家見「一片死寂」嚇壞：真的是我家？

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▲▼援助抗疫67天，女護理師回家傻了。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲援助抗疫67天，女護理師回家傻了。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情相當嚴重，大陸各省份曾為此下禁足令，禁止民眾外出。浙江杭州一名護理師為了抗疫，前往湖北援助，一待就是67天，沒想到回家後，發現家中呈現「一片死寂」，讓她當場嚇壞，怒火也燒了起來。

綜合陸媒報導，這名嚴姓護理師前往湖北支援，一待就是67天，直到4月15日才返回杭州，回到溫暖的家。到家後，丈夫還親手做了一塊蛋糕來迎接她，讓她感到相當溫暖，且家裡看起來相當乾淨，整潔，看起來丈夫打理家務打理得還不錯。

▲▼援助抗疫67天，女護理師回家傻了。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲援助抗疫67天，女護理師回家傻了。（圖／翻攝《今日頭條》）

不過，她走到客房後發現，床上竟堆滿許多衣物、雜物，讓她相當傻眼，原先以為丈夫將家裡收拾好，卻看見令她心碎的一幕，原來丈夫只是將雜物堆疊在看不到的地方，讓她傻眼又憤怒。

隨後，她到廚房打開冰箱，看見發霉的洋蔥、葡萄、番薯等雜物，頓時感到相當火大，再走到陽台，又看到原先翠綠的植物，如今呈現「一片死寂」，全都枯萎了，更是怒不可遏，「在武漢和丈夫視頻時，總會提醒他記得澆水」，但依照植物的死亡程度來看，至少有2個禮拜沒有澆水了。

儘管相當生氣，離開家裡這麼長的時間，也讓她捨不得對丈夫發脾氣，只能把這些畫面拍下，上傳到網路自我解嘲。眾多大陸網友看完，紛紛笑歪回應，「這是養兒子呢」、「再次證明男人的不靠譜」、「這樣的男人自己含淚也要養好了。」

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▼援助抗疫67天，女護理師回家傻了。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼援助抗疫67天，女護理師回家傻了。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼援助抗疫67天，女護理師回家傻了。（圖／翻攝《今日頭條》）

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