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磐石艦在隔離！康定、岳飛敦睦完「急奔東部外海」　跟監遼寧艦大軍南下

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▲▼敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

▲敦睦艦隊隔離期間，康定艦與岳飛艦還急奔東部外海跟監遼寧艦。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

記者林彥臣／綜合報導

執行海軍敦睦艦隊的磐石艦傳出24人確診新冠肺炎（COVID-19），然而與磐石艦一起出前往帛琉的康定艦、岳飛艦，在剛出完任務正處在隔離狀態期間，就緊急出海直奔東部外海，因為當天解放軍航母遼寧號艦隊正編隊航行南下。

依照流行疫情指揮中心要求，前往帛琉執行敦睦艦隊任務的磐石艦、康定艦、岳飛艦，在4月9日抵達台灣後，必須在港邊隔離6天才可以讓人員上岸。

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲解放軍遼寧號艦隊，日前才從台灣東部外海南下。（圖／路透社）

資深媒體人陳東豪在新聞節目《關鍵時刻》上指出，「還是要幫我們的海軍講一句話」，岳飛艦跟康定艦為什麼跑出去了？他們幹什麼去了？「因為遼寧號在我們的東部外海」，他們有沒有在執行嚴酷的任務「有」，他們有沒有保護我們，「這兩艘絕對有」磐石艦在幹嘛？

▲▼敦睦艦隊染疫時序。（圖／美編許立昕整理製表）

▲敦睦艦隊染疫時序。（圖／美編許立昕整理製表）

遼寧艦10日率領解放軍的遼寧號航空母艦（舷號16）、052D型導彈驅逐艦西寧號（舷號117）、052D型導彈驅逐艦貴陽號（舷號119）、054A型導彈護衛艦棗莊號（舷號542）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）、901型補給艦呼倫湖號（舷號965），現身日本長崎縣男女群島西南方約420公里處，11日行經台灣東部外海邊隊航行南下，實施遠海長訓。

中央流行疫情指揮中心指出，敦睦艦隊磐石艦確診24人，掌握255名接觸者，177人居家隔離、25人待採檢。康定艦、岳飛艦目前尚未傳出人員確診。

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