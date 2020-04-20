敦睦艦744人有300人設籍高雄…管制期有沒有人下船？韓國瑜籲國防部配合疫調



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

敦睦艦隊磐石艦已有24人確診，經疫調發現在解封日的前一天，4月14日就有官兵跑到全家超商購物、至餃子館用晚餐，雖國防部解釋這些是非輪值人員實施當日放假班，不過高雄市長韓國瑜表示，軍艦9日靠岸之後有隔離6天的，但中間到底有沒有人下軍艦，他再三呼籲，國防部一定要跟高雄市府配合。

海軍敦睦艦隊於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後在公海航行近30天，4月9日結束行程返回台灣。國防部考量疫情嚴峻，要求官兵和實習生於艦上隔離6天，至4月15日確認艦上所有人員身體健康，宣布解除隔離、放行下船，但卻爆出已有24人確診。

▲高雄災害應變中心會後記者會。（圖／記者洪正達攝）

高雄市府因應「嚴重特殊傳染性肺炎」20日召開第一級第17次應變指揮中心會議。高雄市長韓國瑜開頭就表示，此次開會是有史以來心理的壓力最巨大的一次，就是因為海軍敦睦艦隊有744位的官士兵跟學生，設籍在高雄的就有300多位。韓國瑜提到，從下船到事情爆發，中間有3天自由活動時間，到底廣泛到什麼程度，疫調非常艱鉅，原本公布15日才下軍艦，但根據疫調，4月13日晚上已經有確診個案在高雄有消費行為，也有趴趴走行為，所以公布4月15日這個數字是不真實的，這一點非常重要。

▲韓國瑜再三呼籲國防部能配合提供完整資料。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜再三強調：「就是9號軍艦靠岸之後，有個6天的管制期，中間到底有沒有人下軍艦，所以我們特別呼籲國防部一定要跟高雄市府配合，健康是大家的，我們一定要了解到完整、確實的訊息，才能防疫工作盡可能做到滴水不漏，這是我們迫切需要，呼籲中央的疫情中心跟國防部來協調，請海軍提供我們更完整的資料。假設這6天有人下船，多少人下船，接觸了多少人，我們都要一併了解，這是我們提出的呼籲。」

衛生局長林立人也補充：「要請這個軍方要配合衛生局所同仁的疫情的調查，因為我們以為4月15號才開始放假，但是我們從過去回朔發現確診個案4月14日就有消費行為，且9號就已經彎靠在左營，到底4月9號到4月14號凌晨，或者是到4月15號開始集體放假的過程面，這774位是不是確實在三艘軍艦上，這是我們需要軍方能夠完全來協助市府。」

韓國瑜也提到，目前有沒有可能社區感染，他也說：「市政府這邊準備開始做演練的動作，由人事處以及研考會共同來研擬最壞的情況，因為我們高雄還有很多的透天厝、社區大樓等等，我們一定會找出一個模擬地點，開始做防疫演習。

時間對我們來說完全沒用！

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