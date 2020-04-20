敦睦艦隊3／12停靠...帛琉真的「零確診」？　外交部回應了

▲立法院外交國防委員會，外交部次長徐斯儉(左)與亞太司長葛葆萱。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

海軍敦睦艦隊累計24名官兵確診，外交部亞太司長葛葆萱20日表示，4月9日我國協助帛琉建立篩檢能量，10日開始篩檢，已經採檢30位；他也強調，我駐帛琉大使館人員目前健康狀況良好，這兩天將進行第一批採檢。

外交部指出，敦睦艦隊到帛琉有事前規劃，每一站、每一點都有掌握。對於帛琉境內是否真的零確診一事，葛葆萱表示，在艦隊3月12日抵達帛琉時，之前有疑似案例送到台灣篩檢，結果為陰性。

葛葆萱指出，帛琉當地新光醫院在4月9日已經建立篩檢能量，4月10日開始進行篩檢工作，目前約1000左右的檢測能力，已採檢30個都是陰性，當時敦睦艦隊已經離航。

有關此一議題，葛葆萱表示，帛琉政府都已經知道這件事，透過疾管署、駐帛琉大使館，跟帛琉方面衛生部保持聯繫，如果有要篩檢會全力來配合。

另外，民進黨立委趙天麟則要求，帛琉方面跟我方接觸的官員也應該要積極檢測一事，外交部表示，駐館人員現在健康狀況都很好，這兩天會第一批做檢測，帛琉衛生部今天開始也會規劃相關措施。

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