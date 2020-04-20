確診官兵高雄趴趴走！瑞豐夜市「緊急停業3天」全面大消毒

▲環保局前往瑞豐夜市進行消毒。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

海軍敦睦支隊爆出24名確診個案，其中3人在高雄市區趴趴走，高雄市衛生局緊急疫調後，要求7處場所進行消毒並暫停營業，使得羅列其中的瑞豐夜市慘遭波及，有攤商透露16日當天曾目擊身著海軍軍裝的人員前來消費，沒想到居然有確診者身處其中，對此，市府要求瑞豐夜市進行全面性消毒，對於無法做生意的商家，韓國瑜也委婉地表示「希望大家忍耐一下」。

▲附近女住戶攔下韓國瑜陳情。（圖／記者洪正達攝）



韓國瑜20日前往漢神巨蛋、瑞豐夜市視察消毒作業時，就遇到夜市附近的女住戶陳情，她表示自從新冠肺炎疫情爆發以後，因多數民眾心存恐懼，所以也形成攤販比人多的現象，該住戶也相當憂心食材的保鮮問題，韓國瑜則回應目前夜市的問題全台都普遍存在，也商請攤商斟酌進貨量，並敦請管委會留意。

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身負管理之責的瑞豐夜市管理公司業務經理陳秝敏也說，這個月10日起就已依中央流行疫情指揮中心的要求，實行單一出入口及消毒工作，每日也會針對攤商及民眾進行體溫量測，昨天確診海軍的事件傳出後，立即就決定暫停營業；為了因應這波疫情的影響，4月起就已經將攤位租金打85折因應，希望與攤商共體時艱．縱然逛街人潮大大減少，使得攤商業績掉了近3成，雖然如此夜市仍然得經營，不然就會出現社會問題。

▲韓國瑜視察消毒情形。（圖／記者洪正達攝）



陳秝敏強調，她對於政府頒布的紓困條例並不看好，即便勞保最低薪資門檻在2萬4千元，具申請資格的攤商也不到1成，就算一併發行折計價劵也沒有幫助，能發現金最好，對於未來她持樂觀態度，也希望疫情結束後消費者就會回來。

▲夜市管理公司經理陳秝敏表示，昨天接獲指示後立即停業消毒。（圖／記者洪正達攝）

