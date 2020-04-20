帛琉醫護、敦睦艦隊接觸者等共500人　新光副院長：當地檢驗室3周內全採檢

▲帛琉在未來3週將對當地500人進行採檢。（圖／截自視訊影片）



記者陳涵茵／台北報導

台灣長期協助邦交國醫療資源，其中帛琉當地醫療是和新光醫院合作協助，過去曾透過視訊遠端採檢，也曾派醫療團隊前往帛琉建置檢驗室，據了解，海軍敦睦艦隊事件後，帛琉未來3週將對當地醫護人員、出現呼吸道症狀和敦睦艦隊接觸者等一共500人進行採檢作業。

新光醫院自2011年起，持續性組織行動醫療團派遣醫護人員前往帛琉支援協助，3月初外交部接獲帛琉官方通知，發現美國籍醫護人員疑似感染新冠肺炎，新光醫院則採「視訊遠距」協助當地醫療團隊隔空製作樣本，並將檢體移送至台灣實驗室檢驗。

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▲新光醫院醫療團隊視訊協助帛琉當地遠距採檢。



帛琉當地僅有一間國家醫院，因出現美籍醫護人員疑似案例，帛琉向台灣提出協助建置新冠肺炎實驗室需求，過程是困難重重。新光醫院副院長洪子仁表示：「外交部4月1日派一架專機，載著RT-PCR設備過去，包含新光醫院的呼吸治療師與檢驗師，一同前往當地。過程中還需要一台重達400公斤的生物操作櫃，好不容易找到一家公司願意海運，當地實驗室才終於建置完成。」4月15日後帛琉當地醫院已自備自行檢驗能力，至今已檢驗32位陰性案例。

洪子仁也提到，台灣海軍敦睦艦隊出現確診案例後，帛琉將根據台灣海軍官兵接觸史進行採檢作業，當地目前採檢量能約每日30人，預計3週內完成500人檢驗。