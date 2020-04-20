敦睦艦隊「監控期應長達28天」！台大公衛：強化疫調可阻斷第二波流行

▲台大公衛學院院長詹長權今（20）日建議，敦睦艦隊成員與接觸者除了14天隔離檢疫之外，最好還要再延長14天監控期。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

海軍敦睦艦隊（磐石艦）爆發24例確診新冠肺炎，引發國人熱議及關注，台大公衛學院院長詹長權今（20）日建議，艦隊相關成員與接觸者除了14天隔離檢疫之外，最好還要再加上14天監控期，為期共長達28天；此外還要「強化疫調」，也就是從官兵登上軍艦前一週開始，到現在下船後的疫調確實做好，每個親密接觸者也都要檢測，就能夠控制並阻斷第二波流行。

台大公共衛生學院今（20）日召開抗新冠肺炎（COVID-19）說明會，對於國人關心的敦睦艦隊（磐石艦）群聚感染，目前累積24例確診一事，院長詹長權表示，目前只要「強化疫調」，也就是從官兵上軍艦前一週開始，到現在下船後的疫調確實做好，還有除了病毒檢測之外也「繼續監控」，建議除了14天還要再延長監控14天，每個親密接觸者也都要檢測，就能夠控制並阻斷第二波流行。

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副院長陳秀熙也說，其實軍艦和輪船的防疫跟一般社區不同，難度更高，目前在世界疫情上，美國與法國的軍艦淪陷得更嚴重，而我國已經「守得相當不錯」。在疫情是全球大流行的情況下，如何維持國家戰力又同時防疫，是一大考驗，也因此美國開始做抗體快篩，為的就是讓有抗體的人能回到崗位上。

陳秀熙說明，此次磐石艦在4月15日進行隔離檢疫，就是一件正確的事，「有做隔離檢疫就會不一樣，狀況絕對會比鑽石公主號來得好」，透過疫調，以及接觸者確實的回報及配合隔離、篩檢等措施，就像阻斷院內感染一樣，如此一來就能阻斷第二波流行發生，不會演變成像鑽石公主號的慘況。

▲台大公衛強調，軍艦和輪船的防疫跟一般社區不同，難度更高。（示意圖／翻攝中華民國海軍臉書）

他也表示，不要因為一個群聚感染就放大檢視或擔憂社區流行，在全世界的規模裡，其他國家軍艦或輪船的成員是4、5千，我們的磐石艦是300多人，而這麼長時間在公海上，是非常辛苦的事情，他們的生活品質也不是外界能想像，呼籲國人「要尊重我們的海軍」。

陳秀熙強調，重點是我們要有信心，不會因爲這一次磐石艦的群聚感染就發生社區大流行，而如今我國的防疫也進入第二階段，台大公衛關注如何盡快有抗病毒藥物產生，以及抗體快篩，爭取時間等待疫苗，同時思考在公衛上的合作持續防疫、進入WHA（世界衛生大會），是大家共同的目標。

▲台大公衛及台大藥學專業學院，關注抗病毒藥物，縮短病程避免醫療體系崩潰。（圖／翻攝自台大公衛學院直播）

此外台大藥學院副教授林淑文也提到，目前新冠治療期約3週，病程相當長，若醫療體系崩盤，會讓死亡率更高，因此以抗病毒藥物來「縮短病程」，避免醫療崩潰是目前的做法。只是在全世界，每個藥物都沒有十足把握，例如有發生奎寧劑量過高，導致心律不整、死亡的案例，而瑞德西韋也有肝指數上升等副作用。

台大公衛及台大藥學專業學院表示，在台灣陸續也有多間原料藥及製劑廠商投入研發，紛紛傳出捷報，因此若臨床試驗確認有效，全球有此藥物缺乏的需求時，台灣仍有機會自給自足。呼籲政府未來更要持續支持高階藥物科技人才的培養，以因應面對未來隨時都可能的疫病；同時呼籲大眾，對於各式資訊應保持理性判斷，不隨意聽信傳言或偏方，而自行囤積服用藥物，造成身體受損或醫療資源短缺。