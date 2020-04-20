磐石艦「做到2點」不會引發社區流行！台大：絕對比鑽石公主好

▲磐石艦群聚感染引發國人議論，台大公衛表示做好疫調及後續監控，不會造成社區感染。（圖／資料照／記者季相儒攝）



記者林育綾／台北報導

磐石艦24例確診引發國人議論及恐慌，也讓外界質疑國軍防疫情形，對此台大公衛學院副院長陳秀熙提到，軍艦和輪船的防疫難度更高，跟一般社區不同，長時間在公海上的生活品質更不是人們能想像，我國已經守得很不錯，呼籲國人「要尊重我們的海軍」。更強調大家應該要有信心，如今已做到隔離檢疫，只要再確實做好疫調及後續監控，就能夠阻斷第二波流行，不會因為此次群聚感染引發社區大流行。

台大公共衛生學院今（20）日召開抗新冠肺炎（COVID-19）說明會，對於國人關心的敦睦艦隊（磐石艦）群聚感染，目前累積24例確診一事，院長詹長權表示，目前只要「強化疫調」，也就是從官兵上軍艦前一週開始，到現在下船後的疫調確實做好，還有除了病毒檢測之外也「繼續監控」，建議除了14天還要再延長監控14天，每個親密接觸者也都要檢測，就能夠控制並阻斷第二波流行。

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副院長陳秀熙也說，其實軍艦和輪船的防疫跟一般社區不同，難度更高，目前在世界疫情上，美國與法國的軍艦淪陷得更嚴重，而我國已經「守得相當不錯」。在疫情是全球大流行的情況下，如何維持國家戰力又同時防疫，是一大考驗，也因此美國開始做抗體快篩，為的就是讓有抗體的人能回到崗位上。

陳秀熙說明，此次磐石艦在4月15日進行隔離檢疫，就是一件正確的事，「有做隔離檢疫就會不一樣，狀況絕對會比鑽石公主號來得好」，透過疫調，以及接觸者確實的回報及配合隔離、篩檢等措施，就像阻斷院內感染一樣，如此一來就能阻斷第二波流行發生，不會演變成像鑽石公主號的慘況。

▲台大公衛學院副院長陳秀熙提到，其他國家軍艦或輪船的成員是4、5千，我們的磐石艦是300多人。（圖／翻攝自台大公衛學院直播）

他也表示，不要因為一個群聚感染就放大檢視或擔憂社區流行，在全世界的規模裡，其他國家軍艦或輪船的成員是4、5千，我們的磐石艦是300多人，而這麼長時間在公海上，是非常辛苦的事情，他們的生活品質也不是外界能想像，呼籲國人「要尊重我們的海軍」。

陳秀熙強調，重點是我們要有信心，不會因爲這一次磐石艦的群聚感染就發生社區大流行，而如今我國的防疫也進入第二階段，台大公衛關注如何盡快有抗病毒藥物產生，爭取時間等待疫苗，同時思考在公衛上的合作持續防疫、進入WHA（世界衛生大會），是大家共同的目標。