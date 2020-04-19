快訊／防疫優先！海軍官校確定「即刻開始停課2週」　

記者蔡文鈴／台北報導

我國海軍敦睦艦隊18日爆出3例確診，經過採檢後，指揮中心19日宣布海軍再新增21例。為嚴防海軍內部疫情擴散，政戰學校已宣布停課兩周，至於海軍官校是否比照停課，軍方人士表示，即刻開始停課兩週。

目前海軍敦睦艦確診共24例，指中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，因為牽涉範圍廣，針對相關接觸足跡，會發簡訊提醒大家，日後也會公布足跡地點，將交給地方政府，協請地方政府進行消毒。

至於國防部是否有隱匿疫情，國防部發言人史順文在記者會上表示，考量防疫平衡下，已把停留的國家、航程程都縮短 ，路線等規畫都有經過完整評估，至於396個案，該員當下所提出來的病因是頭痛，且在航程的顛簸這樣的情形不少見 ，所以醫官判定是「一般性頭痛」，尊重醫官的醫療專業，而397案398案則沒有提出不舒服的需求。

▲疾管署記者會，國防部發言人史順文說明敦睦艦狀況。（圖／ETtoday攝影中心攝）

其他人也看了這些…

►海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」！

►影片曝光！海軍到帛琉沒戴口罩 還拿國旗和正妹牽手跳舞

更多熱門新聞…

►爆3確診...政戰學院即日停課2周 21密切接觸者進隔離寢室

►敦睦艦隊24人染疫！ 國防部：航程顛簸「頭痛很常見」

►敦睦艦隊磐石艦24人確診！ 副司令向國人「致上最大歉意」