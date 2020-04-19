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快訊／爆3確診...政戰學院即日停課2周　21密切接觸者進隔離寢室

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▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者陶本和／台北報導

新增3例新冠肺炎確診，海軍敦睦艦隊有2名實習生和1軍人染疫，其中2名實習生是政戰學院學生。對此，軍方指出，政戰學院也宣告即日起，全校停課2周；同時，也匡列21位密切接觸者，全數遷入「隔離寢室」，進行自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增3例COVID-19境外移入病例（案396、397、398），均為20多歲男性，3人分別是海軍敦睦艦隊其中2員為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官，其中一名官兵家住台中市，也因此中斷台中市連12天0確診。確診病例3艘軍艦合計700多人，採檢結果預計於19日公布。

指揮中心表示，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，於4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人均於18日確診。

國防部表示，其中2員確診人員，為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官，於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，目前已住院治療。

▲國防部長嚴德發於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）

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