再批北京隱匿疫情！　川普：欲派調查人員前往中國…先前要求屢遭拒

▲川普希望能派調查人員至中國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普19日在白宮記者會表示，他希望美國的調查人員能夠前往中國調查新冠肺炎疫情，「我們正與中方展開對話，我們從很久以前就談過想要進去。」川普也指出，他計畫再次啟動《國防生產法》，目的是生產新冠肺炎檢測用的棉棒。

川普（Donald Trump）表示，美方仍希望可以派調查人員到中國進行調查，美國先前就曾提過類似要求，但卻遭到中方拒絕，「我們正在與中國展開對話，我們很久以前就跟他們（中國）談過要進去，我們想進去。」白宮在此之前，曾多次批評中國隱匿新冠肺炎疫情。

▲川普計畫啟動《國防生產法》生產棉棒。（圖／達志影像／美聯社）



另外，川普也計畫再次啟動《國防生產法》（Defense Production Act），這次目的是生產新冠肺炎檢測用的棉棒。川普說，政府準備與一家公司敲定協議，該公司的工廠每月將生產1000萬個棉棒，「我們也會與另外一間公司洽談，每個月就會增加2000萬個棉棒，不過目前碰到了一點困難，我們會下令啟動《國防生產法》。」

副總統潘斯（Mike Pence）則表示，負責新冠肺炎的白宮特別工作小組指出，包含紐澤西、紐約、長島、羅德島在內的都會區，都已經過了疫情的高峰期，底特律、紐澳良、丹佛也過了高峰，加州與華盛頓州的狀況目前都很穩定。

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