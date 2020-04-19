封城也要做…她開露營車接客　「1hr公園激戰7男」15分收1100現場排爆！

▲奇里用露營車經營自己的性事業。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情在英國相當嚴重，不僅尚未解除外出限制，就連上路車輛也需要接受嚴格盤查。但在約克郡卻出現一名黑髮女子，開著一台露營車上街，並且以15分鐘30英鎊（約台幣1120元）的價碼，替男客人做「基本且純粹」的服務。

綜合外媒報導，30多歲奇里（Kirie Redfield）在英國的限制令尚未解除前，仍大搖大擺地開著露營車上街，她在成人網站PO出服務廣告，提到15分鐘可以用30英鎊得到很棒的「服務」，而她提供這樣的服務就跟前線的醫療人員一樣重要。

奇里的車在營業時段開到約定好的公園旁，一小時內至少有7名男子相繼上了車，接著又到附近超市的停車場接待另外一名顧客。奇里在被問到擔不擔心社交距離的問題，她表示，「這就是我的工作，所以必須要去做，就像醫師、護理師一樣堅守崗位。」

外媒《Sunday People》問奇里這樣的行為自己是否覺得妥當時，她也回應，男人需要一些東西，而自己擁有給予的能力。據悉，奇里一天可接客至少40名，但還是認為不夠多，雖主打是「無套性關係」但她仍堅持自己一切都很安全。

奇里解釋自己「鹹濕露營車」的使用規範，就是當客人進到車內「被服務」，其他人則在車外排隊等待，也可以進行預約，而所有的收入也都有呈報且繳稅，甚至還請了一名司機替她開車。