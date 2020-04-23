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放寬條件了！　宜蘭安心即時上工近300職缺請符合資格民眾踴躍申請

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▲▼放寬條件了！宜蘭安心即時上工仍有近300職缺，請符合資格民眾踴躍申請。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼放寬條件了！宜蘭安心即時上工仍有近300職缺，請符合資格民眾踴躍申請。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

勞動部22日宣布即將放寬安心即時上工資格條件，最快下週公告實施，宜蘭勞工處說，勞動部即將放寬安心即時上工資格條件，只要過去一年有勞保或就保投保紀錄、不限薪資2萬3800元，於公告實施後即可申請宜蘭近300職缺，有需要的民眾可攜帶身分證到羅東就業中心申請，只要資格符合者，就可至縣府勞工處或各公所面試派工，立即上工。

▲▼放寬條件了！宜蘭安心即時上工仍有近300職缺，請符合資格民眾踴躍申請。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府上週5在縣流行疫情指揮中心應變會議時就公開呼籲中央放寬安心上工的資格條件，很高興勞動部接受地方的建議。

宜蘭勞工處表示，目前宜縣爭取到500個安心上工的職缺，由於申請條件要符合最近6個月內的勞保或就保年資合計滿2個月（60天）以上，且最近1次的月投保薪資在2萬3800元以下，以致送件申請符合資格者不到5成，截至22日為止，縣府還有203個職缺、各鄉鎮公所也還有88個職缺。

勞工處說，勞動部即將放寬安心即時上工資格條件，只要過去一年有勞保或就保投保紀錄、不限薪資2萬3800元，於公告實施後即可申請，有需要的民眾可攜帶身分證到羅東就業中心申請，只要資格符合者，就可至縣府勞工處或各公所面試派工，立即上工。

林姿妙重申，面對嚴峻的疫情，縣府不敢大意不敢鬆懈，也會與民眾站在一起，共同守護宜蘭，攜手度過難關。

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