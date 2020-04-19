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安倍的尺寸太小…日本人搶正常Size口罩　Costco才拆箱「整批喪屍客狂掃」！

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▲日本好市多驚見失控拋開矜持包袱的日本人。（圖／翻攝自推特@ronken04）

▲日本好市多驚見失控拋開矜持包袱的日本人。（圖／翻攝自推特@ronken04）

記者陳亭伃／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，在爆發初期也遲遲都沒有防疫行動，口罩、防護配備早已被掃購一空，直到3月東京疫情升溫，緊接多府、縣跟著淪陷，日本政府不得不承認疫情嚴峻，物資卻已貧乏、醫療體系也尚未準備周全。近日一段日本Costco進貨口罩，瞬間遭到民眾搶購一空，粗魯推擠的狀況完全與平時的溫和大相逕庭。

綜合日媒報導，截至19日上午日本確診人數達到10432人、死亡病例224例，目前日本全國進入緊急狀態，面對五月「黃金周」的到來，更可能將是另一波群聚傳播的高潮，首相安倍晉三呼籲民眾，千萬要避免人多的地方，否則將會導致「全國性的急速蔓延」，另外也希望全國到都府縣可以團結對抗病毒。

然而攸關個人生死，防疫物資的缺乏更是令民眾頭痛的問題，1日安倍晉三宣布提供每戶家庭「2個布口罩」，可以清洗後重複使用，但民眾收到之後卻相當傻眼，因為尺寸完全太小遮下巴、鼻子就會跑出來，甚至「過度通風」細菌也擋不住。

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲安倍晉三發放的口罩引民怨。（圖／路透）

於是民眾前往美式大賣場、藥妝店守，希望可以買到幾片口罩，15日有網友就上傳一段影片，影片中可以看到當工作人員將幾箱口罩拆箱之後，平時恭謙有禮的日本人彷彿喪屍追趕般的衝上前，爭先恐後的搶購口罩，甚至出現推擠、整個前胸都抱滿口罩。

不少日本的網友看到「自家人」這樣，也直呼「生命危機面前，已經沒有形象」、「這才是真正的為生命奮鬥」、「這才是日本人的真面目啦！」

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