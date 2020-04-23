市區公車要補助！林佳龍籲：地方政府要負責「積極一點」

▲公車運量受疫情影響減少。（圖／新北市交通局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部針對觀光運輸業進行紓困，不過有市區公車、客運業者抱怨被獨漏，對此交通部長林佳龍表示，地方政府「要自己積極一點」，提出相關解決方案，此外地方政府也擁有地價稅、房屋稅調整權限，但都不願意調整，才導致中央必須編列預算補助，進而排擠其他支出。

雙北公車業者受疫情影響，3月載客量下滑2成，14家業者申請減班的路線約51條，有業者抱怨，交通部針對公車的紓困計劃，只有提供防疫物資補助，不像計程車、遊覽車、國道客運業者一樣，還有薪資補助、融資貸款補貼、人員培訓、油料補貼等，直喊被遺忘。

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▲交通部長林佳龍。（圖／行政院提供）



林佳龍今日出席行政院紓困振興記者會表示，市區公車減少的運量平均約2到3成，與國道客運相比相對不嚴重，目前政府有對市區公車進行制度性虧損補貼，此為地方自治事項，若減班到5成以上，可考慮針對車輛補助，但「地方要自己積極一點，提出可以解決的方案」。

林佳龍表示，在旅館營業方案，地方政府擁有調整地價稅、房屋稅的權限，但「地方都不願意」，中央政府只好編列預算支應補助，因此排擠其他支出費用，他呼籲，「地方政府應負起責任，協助業者度過難關」。

另外近日出現許多假冒紓困專線1988的詐騙電話，行政院政委龔明鑫表示，多數都是希望民眾去貸款，提出的條件也都比政府條件差很多，實際談了以後可能差別更多，呼籲民眾應以政府方案為主，不需要用到坊間的紓困貸款方案。