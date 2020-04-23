雲林3萬元勞工補貼陸續入帳　LINE友分享「你收到了嗎」

▲斗六市民眾遞出申請表第三天生活補貼就入帳，資訊上除了3萬元與撥入時間外，上面還註記「行政院發」字樣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情期間百業蕭條，政府因應國民收入減少陸續推出紓困措施，其中勞動部祭出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」紓困方案，今（23）日已有申請勞工入帳，開心拍照分享存簿註記「行政院發」，入帳資料照片，勞工處表示，截至22日雲林縣有1萬4000多人申請，應有100多人已經領到3萬元。

雲林縣斗六市一位凃先生4月20日開辦首日下午前往職業公會遞出申請，申請後第三天，生活補貼就入帳，今日很開心地把入帳資訊截成圖片在Line群組與朋友分享，資訊上除了3萬元與撥入時間外，上面還註記「行政院發」字樣。

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凃先生低調表示，因也不確定工作上會不會有更大變化，將先存著當日後緊急備用金，萬一日後有臨時狀況，這筆錢對無非就是急時雨。

雲林縣勞工處指出，截至昨天為止，雲林縣有1萬4000多人申請「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，應有100多人已經領到3萬元。

►腦公！你不可以賴帳喔



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