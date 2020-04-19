影／化學兵全副武裝出動　政戰學校全面大消毒

記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊18日確診3例新冠肺炎，其中2名實習生是政戰學院學生。對此，政戰學院宣告即日起，全校停課2周，19日下午也出動33化學兵，進入校內執行消毒作業。

▲陸軍33化學兵群執行政戰學院校園消毒作業。（圖／國防部提供）



國防部表示，其中2員確診人員，為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官，於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船，目前已住院治療。

此外，軍方已匡列21位密切接觸者，全數遷入「隔離寢室」，進行自主健康管理。國防部19日出動陸軍33化學兵群至政戰學校執行消毒程序，校園內的每個角落確實噴擦消毒水，每間教室、寢室，細至窗戶，都徹底消毒，以防止病毒擴散。

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