　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撐不住！華航5月擬全員減薪20%　工會證實20日協商「不裁員是底線」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華航機師罷工，松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎重創航空業。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊航空業，華航繼2月16日起調整國內各級主管、外派及轉投資事業主管薪水，統一減少10%後，傳出全員將再減新20%。對此，華航企業工會也證實20日將與華航就這議題進行勞資協商，會堅持不裁員、減薪由主管先減的底線。

受到疫情衝擊營運，華航自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10%，並鼓勵員工在此期間規劃既存的特休假及補休假，共體時艱。不過，近日再傳出華航5月起全員減薪20%。

請繼續往下閱讀...

華航企業工會理事長劉惠宗表示，20日下午將就減薪議題跟華航首次勞資協商，他強調，工會的立場跟底線有2個，第一就是不裁員，這也是國家基本的政策原則，第二就是減薪要從主管先開始，主管減完之後視情況再擴及基層員工。另外，也會要求主管減薪幅度比基層員工大，會以這個條件為基準。

▲▼華航機師罷工，松山機場旅客報到情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情衝擊航空業。（圖／記者林敬旻攝）

不過，劉惠宗也澄清，這次協商其實並非直接減薪，而是減班休息，主要是因為現在工作量少，很多人空閒下來，也因此薪水會相對少。至於是否會減薪20%或者更低，他說，這就要看明天談完的結果，員工大多都能體認到公司營運的艱難，願意共體時艱，由於疫情不知何時才會結束，相信公司跟工會協商時都會保留一點彈性。

華航對此則回應，目前與工會會商中。

ET快訊
居家檢疫「7度趴走」累積罰金70萬沒繳！台南男蒸發近兩週..
抗煞名醫研判官兵在帛琉染疫　病毒源頭若是台灣「會比鑽石公主號
影片曝光！海軍官兵帛琉「沒戴口罩」　還牽手跟正妹搖旗跳舞
馬爾地夫「淪IS聖戰煉獄」　連3月隨機炸爛5遊艇…遊客遭刺滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度延長封鎖至5月！外交部擬月底「包機撤僑」　華航回應了

LIVE／海軍3染疫逾700人採檢「傳再增確診」　指揮中心14時說明

撐不住！華航5月擬全員減薪20%　工會證實20日協商「不裁員是底線」

林聰明送上熱騰騰砂鍋菜　感謝第一線抗疫與防疫人員

敦睦艦隊3確診！高市衛生局「20小時」未掌握資訊　球踢中央：一切聽從指示

戰爭話題延燒！他看「衝呀殺呀」驚呆：不怕打仗嗎

影／敦睦艦隊3確診！高雄市衛生局曝「高風險群」：計程車司機

今年梅雨季何時開始？　賈新興說話了：有兩波！開始的晚

騎電動車！爸爸頭戴瓜皮「3/4罩留女兒」有原因　男大生看哭：想家了

曾接觸敦睦艦隊3確診者！馬公海軍基地15官兵「一採陰性」　營區隔離14天

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

印度延長封鎖至5月！外交部擬月底「包機撤僑」　華航回應了

LIVE／海軍3染疫逾700人採檢「傳再增確診」　指揮中心14時說明

撐不住！華航5月擬全員減薪20%　工會證實20日協商「不裁員是底線」

林聰明送上熱騰騰砂鍋菜　感謝第一線抗疫與防疫人員

敦睦艦隊3確診！高市衛生局「20小時」未掌握資訊　球踢中央：一切聽從指示

戰爭話題延燒！他看「衝呀殺呀」驚呆：不怕打仗嗎

影／敦睦艦隊3確診！高雄市衛生局曝「高風險群」：計程車司機

今年梅雨季何時開始？　賈新興說話了：有兩波！開始的晚

騎電動車！爸爸頭戴瓜皮「3/4罩留女兒」有原因　男大生看哭：想家了

曾接觸敦睦艦隊3確診者！馬公海軍基地15官兵「一採陰性」　營區隔離14天

全智賢、秀智都是內雙美女！掌握妝容3重點　小眼睛一樣超會放電

加州紅潮「藍影浮動」　夜光藻美麗的背後隱藏殺機

印度延長封鎖至5月！外交部擬月底「包機撤僑」　華航回應了

居家檢疫「7度趴走」累罰70萬沒繳　台南潘男7日已溜回大陸！

LIVE／海軍3染疫逾700人採檢「傳再增確診」　指揮中心14時說明

週末景點湧現人潮　侯友宜：不會因為零確診就忽略人潮管控

雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

怕7隻狗在大陸被吃掉！劉樂妍「最後判死刑也一定回來」　3000字親筆信求法官

國際扶輪3462區捐數千萬物資抗疫　蔡英文：政府應學習扶輪不畏困難精神

印度延長封鎖至5月　外交部：正協調華航專機帶回滯留台灣人

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

生活熱門新聞

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

軍艦官兵帛琉感染可能低　專家：感染源正在趴趴走

「台灣」2字WHO官網被消失　專家一搜弔詭了

中小學有望獲免費口罩？陳時中認擔憂一件事

華航長榮負債3000億！還能撐多久？

還有冷空氣！變天時間曝濕冷降10℃

疾管署公告SFTS列法定傳染病

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

艦隊官兵染疫！台大醫憂「恐是第二波以上傳染」

指揮中心12色圓圈圖！曝最嚴謹監測

網怒嗆WHO：解救世界還不是靠台灣跟美國

更多熱門

相關新聞

華航正名風波　柯文哲：要講清楚不要打嘴砲

華航正名風波　柯文哲：要講清楚不要打嘴砲

立法院17日院會原預計處理華航、護照正名公決案，但民進黨團對該二案提出修正動議，針對華航正名的部分加註「評估」等字，並將「正名」改為「改名」；至於護照正名，則將應改名「台灣TAIWAN」，修正為「研擬提高護照的台灣辨識度」，延至下周二院會處理。對此，柯文哲表示，「要講清楚，所以不要打嘴砲」。

時力主張台灣虎航運送援外物資：機身印有「Taiwan」

時力主張台灣虎航運送援外物資：機身印有「Taiwan」

「華航與護照更名」立院緊急煞車

「華航與護照更名」立院緊急煞車

陳柏惟：中華民國本來根本沒有華航

陳柏惟：中華民國本來根本沒有華航

黃智賢：改「台灣」更像地區性航空

黃智賢：改「台灣」更像地區性航空

關鍵字：

華航華航減薪

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面