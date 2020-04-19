撐不住！華航5月擬全員減薪20%　工會證實20日協商「不裁員是底線」

▲新冠肺炎重創航空業。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊航空業，華航繼2月16日起調整國內各級主管、外派及轉投資事業主管薪水，統一減少10%後，傳出全員將再減新20%。對此，華航企業工會也證實20日將與華航就這議題進行勞資協商，會堅持不裁員、減薪由主管先減的底線。

受到疫情衝擊營運，華航自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10%，並鼓勵員工在此期間規劃既存的特休假及補休假，共體時艱。不過，近日再傳出華航5月起全員減薪20%。

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華航企業工會理事長劉惠宗表示，20日下午將就減薪議題跟華航首次勞資協商，他強調，工會的立場跟底線有2個，第一就是不裁員，這也是國家基本的政策原則，第二就是減薪要從主管先開始，主管減完之後視情況再擴及基層員工。另外，也會要求主管減薪幅度比基層員工大，會以這個條件為基準。

▲疫情衝擊航空業。（圖／記者林敬旻攝）

不過，劉惠宗也澄清，這次協商其實並非直接減薪，而是減班休息，主要是因為現在工作量少，很多人空閒下來，也因此薪水會相對少。至於是否會減薪20%或者更低，他說，這就要看明天談完的結果，員工大多都能體認到公司營運的艱難，願意共體時艱，由於疫情不知何時才會結束，相信公司跟工會協商時都會保留一點彈性。



華航對此則回應，目前與工會會商中。