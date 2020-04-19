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趕搭第二批類包機！460武漢台灣人今啟程　路上得過「這三關」

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▲▼滯留湖北台灣民眾搭乘第二批類包機返台前，從所在地出發，並開立健康證明。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲滯留湖北台灣民眾搭乘第二批類包機，有人今晨5點從所在地出發前往上海。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北報導

經政府拍板，已有460名滯留武漢與湖北各城市的台灣人，報名搭乘4月20、21日兩架次第二批「類包機」返台，不少人已在今天清晨陸續啟程前往上海。有位媽媽坦言，怕一路上有閃失，她乾脆「飛機票火車票都一起買了，航班取消也不怕」，也有人選擇包車，一路從武漢出發，預計10多個小時的車程可抵達上海浦東。

據了解，這些台灣民眾在經過80多天的滯留後，大部分都已自主隔離多日，接受過病毒核酸檢測，可申請相應的健康證明，路上還得要再「過三關」，就能登上類包機返台。在此之前，台灣曾在3月29、30日發動第一批類包機，接返滯留在湖北已解除通道管制地區（武漢除外）的台灣人。

▲▼因應新冠肺炎疫情,第三批武漢台商包機返台,武漢包機,武漢肺炎,湖北類包機。（圖／記者李毓康攝）

▲第二批兩架次類包機，共有460位滯留武漢和湖北各城市的台灣人報名。（圖／記者李毓康攝）

首先，滯留民眾若有大陸的微信、支付寶帳戶，可搜尋「健康碼」並依資料填寫，經確認後，取得自己的「健康碼（綠碼）」，可作為出入、跨省市移動時的依據；若沒有帳戶者，可向地方政府申請紙本健康證明，不少臨時返鄉探親的陸配子女、出差者在前次類包機時，均循此模式操作，但可能面臨到上海後，無法入住當地旅館的情況。

下一關，選擇交通方式上，武漢雖在4月8日解除封城通道管制，但以近日主要執飛「武漢天河→上海浦東」直飛航班的大陸南航班機，卻屢傳取消，因此滯留武漢台灣人近日也互相轉告，可以搭乘高鐵或包車比較保險，另搭車經過休息站時，也需要出示健康碼等證明。

▲▼滯留湖北台灣民眾搭乘第二批類包機返台前，從所在地出發，並開立健康證明。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲滯留湖北台灣民眾開立健康證明。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼台商提供出行健康證明綠碼，請勿隨意使用。（圖／台商提供）

▲台商提供APP上，申請自己所在地的健康證明綠碼。（圖／湖北台商提供）

最後，由於上海還未如北京等城市，對自武漢入境者進行限制，因此民眾憑健康證明可抵達上海，並經確認台胞證、大通證、護照等證件可使用後辦理登機，由台灣方面隨專案包機而來的醫護人員進行「最後一關」檢疫後，就能搭機回台。

按照日前陸委會發言人邱垂正說法，經海陸兩會掌握，目前兩架次各230人，共460名旅客均已經報名額滿，實際搭乘人數還須視當天情況而定。另由於武漢4月8日解除交通管制措施，逐步恢復鐵公路、航班運行後，滯留民眾前往上海的交通應該會比較順暢，「加上這次公布航班時間比較早，提供民眾更多時間來準備。」

▲▼滯留湖北台灣民眾搭乘第二批類包機返台前，從所在地出發，並開立健康證明。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼有人為了到上海搭機返家，從武漢前往上海的機票、高鐵票都買了，避免航班臨時取消。

▲▼滯留湖北台灣民眾搭乘第二批類包機返台前，從所在地出發，並開立健康證明。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，返台民眾都必須集中檢疫所隔離14天，密切觀察健康情形，期滿才能出關；未來也將視搭機報名情況，考量是否繼續安排定時定點航班接返。

至於此次第二批類包機回台後，還有多少民眾有返家需求，邱垂正說，在460人報名前，掌握人數約為700人，但名單會視動態情況調整，也有人後來決定前往大陸其他城市不返台。

湖北台胞返鄉救援會徐正文受訪時說，「目前我們自救會九成五左右都回來」，剩下是在武漢有工作，或工廠已經開工也就不打算回來，未來實際人數則以海基會為準。

他補充，還有幾個特別案例是小孩不到二歲，怕路途上有感染，所以請老婆娘家的人幫忙照顧，自己和老婆及另外小孩回來台灣。徐正文強調，他一直鼓勵大家回台，雖然還有遇到開健康證明書問題，及飛機航班取消問題，目前自救會都克服困難並協助解決中。

▼對於能夠回家，滯留湖北的民眾相當感激台灣政府的幫忙。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼滯留湖北台灣民眾搭乘第二批類包機返台前，從所在地出發，並開立健康證明。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

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