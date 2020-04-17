台灣虎航機身印有「Taiwan」　時力：取代華航運送援外物資

▲台灣虎航飛機。（資料照／記者季相儒攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華航空正名一事持續受到外界關注，而交通部長林佳龍日前表示支持改名，但也提到航空公司改名茲事體大，牽涉航權、航線等。對此，時代力量17日在臉書主張，台灣虎航的飛機上印有「Taiwan」，因此在華航機身漆上「Taiwan」之前，未來對外國的援助物資，全部盡可能先以台灣虎航來運送。

時代力量質疑，交通部對外宣稱華航改名恐會影響原先飛往中國的航線，「那我們想請問交通部，難道台灣虎航飛機上印的『Taiwan』是6號字、沒人看得見嗎？」

時代力量指出，台灣虎航由華航100％持股，有固定飛往中國的航班，而機身上也印著斗大的「Taiwan」，換句話說，機身上有無印「Taiwan」，根本不影響能不能飛往中國。

時代力量直批，「請問為什麼台灣的航空改名，需要經過中國的同意、需要看中國的臉色？」一年多前，有媒體寫「不顧北京反對！蔡英文將尋求連任」的新聞，引來全台灣的撻伐，社會也明確表達「誰管你北京反不反對，這是我們台灣的事！」那為什麼這次的華航更名，我們的官員只看得到中國的臉色？

時代力量主張，在華航的飛機塗裝漆上「Taiwan」之前，未來對外國的援助物資，全部盡可能先以台灣虎航來運送，讓真的能夠彰顯「台灣」的飛機，代表台灣人的心意，運送援助物資到全世界。

▲時代力量回應華航正名一事。（圖／翻攝時代力量臉書）

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