印度延長封鎖至5月！外交部擬月底「包機撤僑」　華航回應了

▲外交部已經請華航協調專機，帶回滯留印度的國人。（圖／記者呂佳賢攝）



記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度將封鎖延長至5月3日，導致不少國人無法返國，今傳出外交部擬4月底包機撤僑。對此，外交部回應，已通報中央疫情指揮中心，正在協調華航「台北－德里」航線的班機，屆時將帶我國人返台，並安排集中檢疫。華航則指，全力辦理國家指派之任務，請依中央流行疫情指揮中心說明為主。

印度政府先前於3月25日宣布全境封鎖，到了4月14日再次宣告，延長封鎖到5月3日。對此，外交部表示，我駐印度代表處及駐清奈辦事處膝前已協助多位國人自東京順利返台，但仍有旅居印度各地及南亞國家的國人，持續表達盼駐處協調班機返台。

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▲外交部正在協調「台北－德里」航線的華航規劃安排班機自印度搭載國人返台。（圖／記者呂佳賢攝）

對於傳出華航將執行包機任務接回滯留印度國人一事，華航表示，全力辦理國家指派之任務，請依中央流行疫情指揮中心說明為主。外交部則證實，目前正在協調華航「台北－德里」航線的班機，規劃安排班機自印度搭載國人返台。

至於駐印度代表處也已經在蒐集國人的人數跟資料，只要確定可起飛，就可帶國人返台，屆時也會安排集中檢疫。