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嘉義鳳梨輸陸受疫情衝擊轉銷日本　預計23日上架大阪超市

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▲嘉義鳳梨外銷不間斷！ 成功前進日本市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義鳳梨外銷不間斷！ 成功前進日本市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義鳳梨即將進入盛產期，面臨新冠肺炎的衝擊，輸銷中國大陸受阻，訂單大減，嘉義縣政府輔導打貓果菜生產合作社與大日成功青果有限公司洽談合作外銷日本，首批裝櫃6.7公噸鳳梨，預計23日可在日本大阪多家超市，採購到嘉義優質又新鮮的鳳梨。

▲嘉義鳳梨外銷不間斷！ 成功前進日本市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義鳳梨正進入盛產期。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，嘉義鳳梨產季為4至6月，過去鳳梨主要通路為中國，中國疫情爆發後，通路因此受損，農產品的貿易並不容易，需符合消費者的喜好，產品品質更要有一定要求，因此很開心能透過貿易商，打通日本通路，讓日本消費者也能吃到台灣最好的鳳梨。

▲嘉義鳳梨外銷不間斷！ 成功前進日本市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義鳳梨外銷輸中受阻，成功轉銷日本 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，縣府推出多項措施輔導鳳梨農民紓困，內銷部分，將於4月25、26日在臺北希望廣場假日農夫市集辦理鳳梨產業推廣活動，現場提供民眾採購搭贈鳳梨產品活動。

▲嘉義鳳梨外銷不間斷！ 成功前進日本市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，4月28日到5月11日將與city'super頂級超市合作推出嘉義物產週，產地直送給消費者採購嘉義最新鮮的鳳梨；因應網路宅經濟興起，縣府也協助鳳梨農民媒合網購平台，如PCHOME24h購物、農富利優質生鮮量販店及iYO愛遊嘉義等管道，民眾可網路訂購；外銷部分，將持續輔導業者拓展海外市場，將「嘉義優鮮」農產品推向全世界。

嘉義土壤屬於偏酸性紅土，嘉南平原因北回歸線經過，特有的晴陽氣候，最適合鳳梨的生長，因此嘉義鳳梨產量也逐年增加，種植面積1513公頃，年產量約5.4萬公噸，民雄鄉、大林鎮、新港鄉、中埔鄉都是生產重鎮。

嘉義鳳梨去年外銷數量達2500公噸，今年截至目前外銷量約100公噸，嘉義鳳梨產季才剛開始，就轉銷進攻日本市場，預期未來外銷市場佳績，可再創新高，也邀請民眾多多選購，支持在地水果！

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