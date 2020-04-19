「疫情原本可在中國壓下來！」川普再嗆北京：若有知情責任將承擔後果

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國已成為新冠肺炎（COVID-19）疫情中心點，總統川普18日再把矛頭指向中國，強調若北京政府負有「知情責任」，將會「面臨後果」，但並未詳細說明政府可能採取的行動。

綜合路透、CNN報導，華府與北京已針對疫情進行多次公開爭論，川普起初盛讚中國的透明度，但隨後改稱新冠病毒為「中國病毒」（Chinese virus），近期言論更趨激烈。川普18日在白宮疫情記者會上提到，疫情原本可能可以在中國境內就被壓下來，但最終卻不是這樣發展，全世界都因此受苦，「如果這只是個疏失，那錯了就錯了，但如果明知是他們需要負的責任，沒錯，我的意思是，那肯定要面臨後果。」

川普表示，若不是這次疫情的關係，自美中第一階段農業貿易協議以來，雙邊關係都不錯，如今問題點在於，疫情究竟是失控的錯誤或蓄意作為，兩者之間存在極大差異。

此外，川普也表示，政府現正試圖確認病毒是否來自中國的實驗室，且再次對中方所公布的染疫死亡數字表達懷疑。此前，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部17日表示，新增確診數325例及死亡數1290例，使得全市有5萬333人染疫，而死亡人數暴增至3869人；面對死亡人數上調50%的數據，官方說明，這是先前病患在家中病逝、醫院超負荷運轉所導致的遲報、漏報、誤報現象。

談及美國疫情，儘管兩黨部分州長都說現階段關鍵物資已面臨短缺，旦川普表示，中央政府正與各州合作，但同時指責各州州長並未做足病毒檢測，「州長們應該要運用它（私人實驗室檢測），他們正在等著做州長的生意。」