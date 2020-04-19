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英國關切黎智英等人被捕　陸駐港公署：純屬中國內政

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▲▼壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

▲壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

因涉嫌參與「反修例」的非法集結活動，香港警方18日大動作圍捕黎智英、李卓人、何俊仁等15位泛民主派人士，引起外界「清算」的討論。面對英國外交部等單位的關切，中國外交部駐港公署認為這是對中國內政「指手畫腳、說三道四」，呼籲英方停止干預香港事務。

中國外交部駐港公署18日晚指出，針對英國外交部發言人就香港警方當日依法拘捕黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人等反中亂港分子指手畫腳、說三道四，外交部駐港公署發言人表示堅決反對。

▲觀塘湧千人上街快閃反送中　計程車駕駛搖窗與人擊掌。（圖／記者游宗樺攝）

▲反修例過程中，香港觀塘湧千人上街快閃。（圖／記者游宗樺攝）

駐港公署強調，香港警方對涉嫌「組織及參與未經批准的集結者」採取行動是依法執法，外國無權干預。英國外交部發言人以「和平抗議」的幌子掩蓋「非法集會」的實質，企圖包庇縱容反中亂港分子，為其開脫罪責，這是完全錯誤的。

該發言人還強調，香港事務純屬中國內政，敦促英方尊重特區警方依法執法，立即停止干預香港事務。

據了解，正值新冠肺炎疫情期間，黎智英等人因與「去年8月及10月」的公眾活動有關，涉嫌參與非法集結，以及「公告未經批準的公眾遊行」等。

為此，包括壹傳媒創辦人黎智英，以及李卓人、何俊仁、梁國雄、何秀蘭等泛民主派人士，民主黨成員李柱銘、楊森、陳皓桓，社民連黃浩銘、吳文遠、立法會前議員區諾軒、葵青區議會主席單仲偕、支聯會秘書蔡耀昌、立法會議員梁耀忠、公民黨前立法會議員吳靄儀等，在18日當天被拘捕，後有部分人員獲保釋。

對此，英國外交部發言人在聲明中指出，英國政府關注香港一些政治人物被捕，會密切留意事態發展，期望所有拘捕與司法程序，會以公平及透明的方式進行。

英國外交部指出，和平示威的權利是香港生活方式的基礎，並受《中英聯合聲明》及《基本法》保障，所有抗議活動必須以和平方式進行，呼籲香港當局避免採取激化緊張局勢的行為。

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