譚德塞與王毅通話　指WHO飽受抹黑：總有一天真相會大白

▲中國外交部長王毅與WHO總幹事譚德塞通電話。（合成圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對國際間對新冠疫情的追責聲浪，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞在18日與中國外交部長王毅通話時，提到他相信，「只要堅持真理和做正確的事情，總有一天事實真相會大白於天下」，王毅也批評外界對WHO的攻擊、抹黑沒有事實依據，呼籲全球同舟共濟，才能徹底戰勝疫情。

中國外交部今日上午，公布中國國務委員兼外長王毅與譚德塞通電話的內容。王毅首先強調，本次通話目的，是要表明中國政府和中國人民堅定支持世界衛生組織。「我相信公道自在人心，國際社會和世界各國人民也都持同樣態度。」

王毅表示，在當前全球抗擊疫情的關鍵時刻，支持世衛組織、支持總幹事，就是維護多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和作用，也是維護國際社會在抗擊疫情面前的團結一致。他並讚許譚德塞自高票當選以來，一直得到會員國高度信任和評價。

▲歐美新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

王毅認為，對世衛組織的攻擊抹黑沒有事實依據，施壓脅迫更不得人心。疫情當前，各國人民需要世衛組織，相信總幹事將會帶領世衛組織「秉持職業操守和科學態度」，繼續協調國際社會共同抗擊疫情。他說，中方願在現有合作基礎上，通過多種渠道，加大對世衛組織的支持力度。



對此，譚德塞回應，「雖然我本人和世衛組織受到各種攻擊和抹黑，但我相信，只要堅持真理和做正確的事情，總有一天事實真相會大白於天下，歷史自會有公論。」

譚德塞還說，當前，全球處於病毒大流行的關鍵時刻，病毒不分國界，國際社會加強團結至關重要，只有團結一致抗疫，人類才能阻止病毒蔓延，如果國際社會出現分裂，病毒就會乘虛而入，加速擴散，疫情持續的時間將會更長，並會失去更多生命。

據了解，自新型冠狀病毒引發的肺炎疫情爆發以來，西方國家不斷質疑中國大陸對疫情的隱匿，自歐美疫情蔓延，態勢轉趨嚴峻後，WHO的應對和操守也被放大檢視，其中美國總統川普就宣布，將凍結對WHO資助的預算，並展開調查。

▼美國總統川普4月18日出席記者會，指著圖表上的中國，對於其死亡率提出質疑。（圖／路透）

►越想越不對勁！OL 賺翻啦