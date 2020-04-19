　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

惡質幼兒園！讀幼幼班也收才藝費　執行長竟騙：把錢拿去幫老師加薪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

執行長在說明會上語帶恫嚇，讓家長們敢怒不敢言。（左為示意圖pexels提供、右為讀者提供）

圖、文／鏡週刊

台中市太平區某知名私立幼兒園近日遭家長指控變相溢收3,000元「多元才藝費用」，本刊調查該園所去年遭檢舉後未被裁罰，中市教育局僅要求園方向家長重申收費規範，事後園方自行分班開「家長說明會」，園方卻利用話術軟硬兼施，間接威脅家長必須同意變相超收學費的模式。

1名家長向本刊提供說明會錄音檔，從錄音檔中清楚聽見執行長語帶恫嚇表示：「如果不喜歡學校的收費方式，歡迎轉學，但你也不一定找的到學校就讀」、「現在沒有家長要選擇合法的收費模式，你選擇了孩子會不會待在原本的班級也不保證。」

執行長的一番話，讓在場不少家長聽了紛紛開始感覺「不讓小孩上，好像會被歧視」，但也有家長認為「園方根本在唬爛」。

請繼續往下閱讀...

1名小孩就讀幼幼班的家長B小姐痛斥園方：「巧立名目收費，卻說得理直氣壯」，B小姐說園方不斷洗腦家長，如果不交3,000元就沒有其他教學，也不會有原本提供的「數位聯絡簿」服務，就只是讓小孩來學校吃飯、睡覺、玩樂，但當B小姐向園方反應自己的小孩才念幼幼班，根本不需要上「專業才藝班」，沒想到卻聽到園方更離譜的說法。

B小姐告訴本刊，園方此時突然改口，稱除了專業才藝課的教師費用，也利用這筆多出來的才藝費替園內老師加薪，指稱老師們薪水幾乎都漲了幾10%，事後B小姐轉向老師求証，才發現僅是校方搪塞之詞，老師薪水已凍漲數年，1名老師反向B小姐大吐苦水表示，因為家長聽信園方的「加薪說」，家長們對老師要求相對也變高，害老師們啞巴吃黃蓮。

不僅如此，校方還在說明會中批頭就指責檢舉人是「想要享受公幼的價錢，卻要求私幼的品質」，讓家長無奈表示：「明明是學校違法再先，而且對教育局謊稱是才藝課在課後時間才上，怎麼最後變成家長的問題？」


更多鏡週刊報導
【惡質幼兒園1】溢收費用遭檢舉　幼兒園威脅家長會讓小孩沒書念
【惡質幼兒園3】被批矇騙家長超收學費　園方：已依教育局指示改善
機車卡路邊電線桿　七旬翁橫屍水溝疑自撞致死

ET快訊
熊熊《玩很大》穿低胸闖關「鏡頭前狂晃兩球」！被轟觀感差道歉了
酒精噴完真的有用？醫曝「黃金時間」最好　少一動作等於白消毒
Lady Gaga公開讚揚譚德塞　「你是真正的超級巨星」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」…薪資條曝光網看傻：我不信

艦隊染疫「嗅味覺異常」　屏東新增1例確診！累計8例皆境外移入

惡質幼兒園！讀幼幼班也收才藝費　執行長竟騙：把錢拿去幫老師加薪

軍艦官兵在帛琉感染可能低！　專家揭「台灣最慘」：感染源正在趴趴走

把握32度好天氣！北部周一起「連下6天」　雨區擴大、最低溫時間曝光

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫：軍人離艦！上萬人暴露風險

「台灣」2字WHO官網被消失　專家一搜弔詭了：世衛花很多心力做政治化的事

指揮中心驚人「12色圓圈圖」！79天通報時間表　曝台灣史上最嚴謹監測

海軍敦睦艦隊確診官兵「回台中住家發病」　外出活動史曝光

封城後部份世界消失了！沒有「今天星期幾」，只剩「今天和明天」

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」…薪資條曝光網看傻：我不信

艦隊染疫「嗅味覺異常」　屏東新增1例確診！累計8例皆境外移入

惡質幼兒園！讀幼幼班也收才藝費　執行長竟騙：把錢拿去幫老師加薪

軍艦官兵在帛琉感染可能低！　專家揭「台灣最慘」：感染源正在趴趴走

把握32度好天氣！北部周一起「連下6天」　雨區擴大、最低溫時間曝光

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫：軍人離艦！上萬人暴露風險

「台灣」2字WHO官網被消失　專家一搜弔詭了：世衛花很多心力做政治化的事

指揮中心驚人「12色圓圈圖」！79天通報時間表　曝台灣史上最嚴謹監測

海軍敦睦艦隊確診官兵「回台中住家發病」　外出活動史曝光

封城後部份世界消失了！沒有「今天星期幾」，只剩「今天和明天」

殘障廁所「處理學妹」完整偷拍！網瘋傳學生性交照　遭影射學校怒報警

苗栗後龍驚見無名女浮屍！戴「粉紅口罩」卡水匣門　警公布特徵協尋

8百萬孩童悶家中35天！西班牙擬開放有條件外出　封城令再延至5/9

2020母親節必買的美髮限量組合！Dyson全桃紅吹風機、AVEDA環保大容量逼死錢包

中職／樂天、富邦火力互轟　美國記者比喻台版基襪大戰

駕駛人薪資補助超有感！高雄區監理所1504人申請「救命錢」

網美必去！田尾秘境鳶尾花田　只要50元粉紫花海隨你拍

「有人相信這數字？」川普質疑低死亡率　獨挑中國打上星星

嘉義市室內外公眾體育活動人數管制　學校游泳教學課程停辦

直擊／敦睦艦隊3確診「引爆恐怖防疫破口」！海軍基地消毒　1男沒戴口罩被抓包

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

「台灣」2字WHO官網被消失　專家一搜弔詭了

華航長榮負債3000億！還能撐多久？

還有冷空氣！變天時間曝濕冷降10℃

中小學有望獲免費口罩？陳時中認擔憂一件事

酒店妹染疫願接客　他曝背後真相

疾管署公告SFTS列法定傳染病

艦隊官兵染疫！台大醫憂「恐是第二波以上傳染」

指揮中心12色圓圈圖！曝最嚴謹監測

網怒嗆WHO：解救世界還不是靠台灣跟美國

封城後只剩「今天」和「明天」

軍艦群聚感染「病源太神秘」　醫曝可能解答

更多熱門

相關新聞

「少龍網軍」曝光　圍勦「爆系」吹哨人

「少龍網軍」曝光　圍勦「爆系」吹哨人

本名徐浩城的武肺神棍少龍，遭爆性醜聞後，引發網友撻伐，檢警也已經展開調查，不過，少龍不甘示弱，已組織網軍準備反擊。

孫耀威直播曝光豪宅「有私人電梯」！2小時賺7位數港幣

孫耀威直播曝光豪宅「有私人電梯」！2小時賺7位數港幣

金在中參加「日本口罩公益」洗白又被罵

金在中參加「日本口罩公益」洗白又被罵

「分手20年」來沒互動　布蘭妮賈斯汀破冰了

「分手20年」來沒互動　布蘭妮賈斯汀破冰了

超兇白血球登《工作細胞BLACK》預告

超兇白血球登《工作細胞BLACK》預告

關鍵字：

鏡週刊幼兒園才藝費

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

消毒液真的有用？專家曝「1動作」恐讓酒精失效

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

「台灣零確診僅2天又陷入疫情大爆發危機」　醫曝風險

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

250萬奧迪TT高速撞2車　釀3傷

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面