惡質幼兒園！讀幼幼班也收才藝費　執行長竟騙：把錢拿去幫老師加薪

圖、文／鏡週刊

台中市太平區某知名私立幼兒園近日遭家長指控變相溢收3,000元「多元才藝費用」，本刊調查該園所去年遭檢舉後未被裁罰，中市教育局僅要求園方向家長重申收費規範，事後園方自行分班開「家長說明會」，園方卻利用話術軟硬兼施，間接威脅家長必須同意變相超收學費的模式。

1名家長向本刊提供說明會錄音檔，從錄音檔中清楚聽見執行長語帶恫嚇表示：「如果不喜歡學校的收費方式，歡迎轉學，但你也不一定找的到學校就讀」、「現在沒有家長要選擇合法的收費模式，你選擇了孩子會不會待在原本的班級也不保證。」

執行長的一番話，讓在場不少家長聽了紛紛開始感覺「不讓小孩上，好像會被歧視」，但也有家長認為「園方根本在唬爛」。

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1名小孩就讀幼幼班的家長B小姐痛斥園方：「巧立名目收費，卻說得理直氣壯」，B小姐說園方不斷洗腦家長，如果不交3,000元就沒有其他教學，也不會有原本提供的「數位聯絡簿」服務，就只是讓小孩來學校吃飯、睡覺、玩樂，但當B小姐向園方反應自己的小孩才念幼幼班，根本不需要上「專業才藝班」，沒想到卻聽到園方更離譜的說法。

B小姐告訴本刊，園方此時突然改口，稱除了專業才藝課的教師費用，也利用這筆多出來的才藝費替園內老師加薪，指稱老師們薪水幾乎都漲了幾10%，事後B小姐轉向老師求証，才發現僅是校方搪塞之詞，老師薪水已凍漲數年，1名老師反向B小姐大吐苦水表示，因為家長聽信園方的「加薪說」，家長們對老師要求相對也變高，害老師們啞巴吃黃蓮。

不僅如此，校方還在說明會中批頭就指責檢舉人是「想要享受公幼的價錢，卻要求私幼的品質」，讓家長無奈表示：「明明是學校違法再先，而且對教育局謊稱是才藝課在課後時間才上，怎麼最後變成家長的問題？」



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