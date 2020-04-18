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「少龍網軍」曝！圍勦「爆系」吹哨人　慈湖謁陵：蔣公拜託他帶國民黨去靈性世界

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▲▼少龍組網軍。（圖／鏡週刊提供）

▲1450已經落伍，親和善3字成為網軍新的代名詞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本名徐浩城的武肺神棍少龍，遭爆性醜聞後，引發網友撻伐，檢警也已經展開調查，不過，少龍不甘示弱，已組織網軍準備反擊。

本刊獨家取得少龍南部「水底寮一組」72人的Line群組，群組成員大剌剌表示：「親和善網軍已經成立，建置網軍目的就是利用網路工具...並且大家有共識集體行動，進而影響大眾且引起共鳴，達到推廣道主理念。」更希望群組內的信眾，都能在今（18日）晚間6點，去少龍唱片二館進行交流。

▲▼少龍組網軍。（圖／鏡週刊提供）

▲1450已經落伍，親和善3字成為網軍新的代名詞。（讀者提供）

本刊調查，親和善名稱，源自於高雄的少龍唱片專賣店二店「親和善生活館」，其Line群組成員多為南部道場的信徒，某衛生所所長也在該群組中，彷彿是少龍南部地區的禁衛軍，「親和善」更直接取代「1450」，更被Kuso成為網軍的新代名詞。

有趣的是，知名臉書社團《爆料公社》日前也因代貼疑似受害人的文章，讓代貼管理員「巴迪」備受騷擾，自從少龍的網軍成立後，也有不少臉書假帳號向他索取被害人資料，更有人自稱警務人員，但卻不願出示身分證明，持續詢問「偵辦進度」與「辦案單位」為何，這些假帳號與少龍的網軍是否有關？不得而知。

▲▼少龍組網軍。（圖／鏡週刊提供）

▲中部一名蔡姓中階警官，在少龍爆發性醜聞後，不斷向被害人打探消息。

知情人士指出，除了網軍之外，中部也突然出現一名蔡姓警官，不斷向被害人詢問進度，企圖打探消息，甚至混進被害人群組旁敲側擊。針對少龍的爭議事件，本刊多次詢問少龍的太一、仙華唱片公司，但對方至今仍不願回應。

▲▼少龍組網軍。（圖／鏡週刊提供）

▲成員竟稱蔣公希望少龍帶國民黨的人，去靈性世界。

少龍遭爆性醜聞後，隱身不出，但最近卻傳出準備成立網軍反擊，此外，本刊還取得少龍「516-我愛台灣列車」的群組名單，該群組近400人，知情人士說，這個群組本來是中華中正黨要在台北辦活動時所用，現在活動可能辦不成，群組名稱也一改再改。

本刊調查，此群組今年2月時曾大肆宣揚新冠肺炎的謠言，去年底還有「在天界中，蔣中正是少龍的部屬，在人間比少龍更早下凡，執行任務，目前凡俗官階比較大。」等離譜說法。

▲▼少龍組網軍。（圖／鏡週刊提供）

▲少龍的群組提到，期望透過少龍歌聲化解國民黨內無形磁場的干擾。

還有成員說：「道主去慈湖謁陵，祭拜後，蔣中正降筆表示，從天界看到，美國正利用民進黨，更利用台灣為基地統領亞洲，期望透過少龍歌聲化解國民黨內無形磁場的干擾。」甚至連「蔣公拜託道主少龍帶國民黨的子弟兵去靈性世界」想像不到的荒唐內容都有。

知情人士說，少龍長期灌輸信眾種種詭異的觀念，也難怪這次他趁肺炎肆虐時，依舊胡扯：「人類所研發於病菌的藥，如果有效用也是假性…人類一直於醫學上治療會越嚴重，而且台灣境內人類會因中到肺炎及流行性感冒而死了一半的人口」「如果人中到肺炎及流行性感冒加入『中正黨』，而且聽少龍的歌曲就能解除，恢復健康。」

少龍種種荒誕的言論，甚至被法官痛斥，該宗教行為外觀欠缺社會正當性...趁人民處於擔憂新型冠狀病毒肺炎之防治、傳染狀態下，壓制他人之理性思考空間，使閱覽的人心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧的情形。最終將他開罰一萬元。


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