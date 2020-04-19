敦睦艦隊3確診！高市衛生局「20小時」未掌握資訊　球踢中央：一切聽從指示

▲敦睦艦隊爆出3人確診，海軍還放人下船，恐造成防疫破口。（圖／中華民國海軍）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

暨連續2天0確診後，中央流行疫情指揮中心18日卻宣布新增3起確診病例，且3人全都是海軍敦睦艦隊的成員，而這3人出現症狀後，海軍還放人下船，直到疫情爆發才召回700名士官兵返回檢疫，讓人擔心會引爆防疫破口。更令人擔憂的是，高雄市衛生局到目前為止卻仍處於被動等待的狀況，並未積極了解狀況，「一切等待中央指示」，讓人相當錯愕。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日表示，確診3人於2月21日起登艦實習，該艦共337人，於3月12日至15日期間曾停靠帛琉，隨後又於公海航行近30天，直到本月15日才自軍港下船。敦睦艦隊遠航支隊3艘軍艦上共有700多名官兵已被緊急召回，高雄市環保局19日上午針對海軍左營基地門口和附近社區進行消毒。

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▲高雄市環保局19日緊急對海軍基地門口及社區進行清消。（圖／記者洪正達攝）

高雄市衛生局19日上午召開記者會說明，交通局18日下午即通知，在4月15至17日曾在國軍總醫院左營分院、左營海軍營區前排班的計程車司機，並列冊為關懷追蹤對象，同時也必須加強計程車清潔消毒以及自主健康管理，目前人數正持續回報中。

▲高雄市衛生局至今仍未掌握狀況，反應相當被動，「一切等待中央指示」。（圖／記者吳奕靖攝）

醫療院所部分，也已透過醫師公會及醫療群組通知加強TOCC提高臨床警覺，診療民眾若遇有左營軍港、海軍、接觸者為海軍、艦艇或是軍港人員以及周圍排班計程車司機等四類相關活動史、工作史、接觸史，皆為高風險民眾。

不過，對於記者提問，到目前為止近20小時，高市衛生局是否有掌握任何資訊，高市衛生局卻是處於相當被動的狀況，「必須得等到中央將相關消息釐清後，若有需要地方協助，則會再進一步去配合」，但強調會持續追蹤並掌握狀況，反應相當被動。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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