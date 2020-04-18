港警一日拘14位民主派人士　81歲「香港民主之父」李柱銘也被捕

▲香港民主黨創黨主席李柱銘也被逮捕。（圖／翻攝民主黨）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方18日上午拘捕了壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等10多位民主派人士。港島總區刑事總部下午說明案情，警司林穎濠表示，目前已經拘捕了14人，這些人涉嫌在去年8月、10月組織及參與未經批准的集結，違反公安條例，案件將在5月18日於東區法院應訊。

▼壹傳媒創辦人黎智英在住處外被捕。（圖／達志影像／美聯社）



林穎濠指出，港島總區刑事部今日（18日）進行拘捕行動，一共拘捕12男2女，最年輕的24歲，最年長的81歲（李柱銘），他們涉嫌在去年8月18日、10月1日及10月20日，組織及參與在港島、九龍的非法集結，違反公安條例第17條，其中還有5名被捕人士涉及去年9月30日、10月19日的非法集結遊行。

林穎濠提到，所有被捕人士將會或已被落案起訴，將在5月18日於東區法院應訊，「我們已經有充分的證據，才會進行此次行動。」

▼去年10月1日銅鑼灣遊行，許多被捕的民主派人士都有參與，如圖中持麥克風的李卓人。（圖／記者黃彥傑攝）



▼黎智英也有參與去年10月1日的銅鑼灣遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

林穎濠並強調，拘捕行動還會持續，不排除還會有人被捕，「香港警方是根據香港法律行動，任何人犯法，警方都會進行調查，有足夠證據的時候就會進行拘捕。」

根據港媒報導，目前被捕的14人為李柱銘（民主黨創黨主席，被民主派視為香港民主之父）、黎智英（壹傳媒創辦人）、區諾軒（前立法會議員）、梁國雄（前立法會議員）、楊森（前立法會議員）、何俊仁（民主黨前主席）、岑子杰（民陣召集人）、黃浩銘（社會民主連線主席）、陳皓桓（民陣副召集人）、吳文遠（社會民主連線主席秘書長）、單仲偕（葵青區議會主席）、李卓人（前立法會議員）、吳靄儀（前立法會議員）、何秀蘭（前立法會議員）。

▼李柱銘從80年代就開始參與香港民主運動，被視為「香港民主之父」。（圖／記者黃彥傑攝）

