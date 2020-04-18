黎智英返家後被逮捕！港警大圍捕已有11位民主派人士被抓

▲黎智英繼2月28日後，於18日再度被港警拘捕。（圖／香港01／羅君豪攝）



圖文／香港01

今早（18日）10時許，港島總區重案組多名警員前往壹傳媒創辦人黎智英位置何文田的大宅，有警員隨即拍門稱要調查，但黎智英不在家，探員其後返回車上等候。現場消息指，警方將會拘捕黎智英。該批警員於中午12時駕車離去。黎智英下午13時許返家，警員在一小時後再度上門將他拘捕帶走。

據了解，黎智英涉嫌去年8月18日、10月1日及10月20日，在反修例示威中參與3次未經批准集結。今早立法會議員林卓廷及毛孟靜在Facebook專頁確認，多名泛民人士因反修列示威活動被捕。據悉，現時至少有11名泛民人士被警方拘捕。

【14:53】黎智英在多名探員陪同下步出大宅，隨後被押上警方的私家車，帶署調查。

【14:20】一名律師抵達黎智英何文田大宅，其後港島重案組探員亦來到大宅。

【14:00】何俊仁及蔡耀昌已被警方拘捕。

【13:40】壹傳媒創辦人黎智英乘坐黑色七人車返回何文田大宅，大批傳媒一湧而上拍攝。黎智英戴着口罩，全程未有回應記者提問。

【12:55】立法會議員胡志偉表示，至少有14名泛民主派人士被捕。立法會議員林卓廷表示，現時已有法律團隊協助被捕人士。

【12:30】消息指，警方今早採取行動，已拘捕至少9名泛民主派人士，包括李卓仁，梁國雄，何秀蘭，李柱銘，楊森，陳皓桓，吳文遠，黃浩銘及區諾軒，由於目前警方暫未能接觸黎智英，故黎暫時未被捕。

立法會議員林卓廷及毛孟靜、社民連及區諾軒的Facebook專頁今早發文，確認警方今早上門拘捕多位泛民主派人士，當中包括李柱銘、何俊仁、李卓仁、楊森、蔡耀昌、吳文遠，黃浩銘、區諾軒及梁國雄等人。據了解，被捕人士將被帶往不同警署接受調查。