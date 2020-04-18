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港警拘捕14位民主派人士　陸委會：製造寒蟬效應「無助和緩局勢」

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▲▼壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

▲壹傳媒創辦人黎智英4月18日於住處被逮補。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／台北報導

香港警方18日以參與「非法集結」為由，拘捕民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英，以及民陣召集人岑子杰等14人。對此，陸委會表示，中共及港府不斷打壓、拘捕民主人士，意圖製造寒蟬效應，對和緩香港局勢沒有助益。

陸委會提到，對於香港警方今日拘捕多名香港民主派人士，陸委會表達高度關切，並認為中共及港府不斷打壓拘捕民主人士，意圖製造寒蟬效應，對於香港局勢的和緩，沒有助益。

▼去年10月1日銅鑼灣遊行，照片中的多名人士都在18日被拘捕。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

陸委會指出，相關方面應認真看待及積極回應港人的期待與訴求，並落實香港基本法對民眾集會、遊行等基本自由人權之保障；以包容多元取代打壓異己，方有助於香港的長期穩定與繁榮。

根據港媒報導，目前被捕的14人為李柱銘（民主黨創黨主席，被民主派視為香港民主之父）、黎智英（壹傳媒創辦人）、區諾軒（前立法會議員）、梁國雄（前立法會議員）、楊森（前立法會議員）、何俊仁（民主黨前主席）、岑子杰（民陣召集人）、黃浩銘（社會民主連線主席）、陳皓桓（民陣副召集人）、吳文遠（社會民主連線主席秘書長）、單仲偕（葵青區議會主席）、李卓人（前立法會議員）、吳靄儀（前立法會議員）、何秀蘭（前立法會議員）。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正,為黑鷹事件,總參謀長默哀。（圖／記者蔡紹堅攝）

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