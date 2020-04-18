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不只老人家易感染！　曾浩輝：港6成患者為40歲以下

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▲▼新冠肺炎,社交距離,香港。（圖／路透）

▲香港餐廳嚴守社交距離。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）衝擊全球，不少民眾對於病毒了解，認為老年人感染風險比較高，其實是錯誤觀念。香港前衞生防護中心總監曾浩輝表示，有近6成患者為40歲以下，呼籲年輕人千萬不要掉以輕心。

▲▼ 香港前衞生防護中心總監曾浩輝。（圖／翻攝　添馬台Tamar Talk）

▲香港前衞生防護中心總監曾浩輝。（圖／翻攝　添馬台Tamar Talk）

根據星島日報指出，香港特別行政區政府18日在社交媒體專頁「添馬台」上傳防疫片段。曾浩輝在影片中強調，根據數據顯示，香港個案最多的年齡組別是20到39歲的年輕人，佔總數大約45%，另外15%的個案是20歲以下的年輕人，換算大約近6成新冠肺炎患者是40歲以下。

曾浩輝形容，新冠病毒是「大小通吃」，雖然年輕人病情通常較輕，死亡率比年長患者低，但病毒並非普通流感。他也強調，美國近2成入院嚴重個案為20至44歲人士，佔深切治療部個案總數超過1成。

▲香港,新冠肺炎,酒吧。（圖／路透）

▲港府宣導防疫，夜生活人潮少一半以上。（圖／路透社）

曾浩輝說，「年輕人流動性較高，聚會比較多，加上發病病徵不太明顯，容易將病毒傳染給其他人，包括家中老年人。」面對病毒威脅，年輕人在防護上要更謹慎小心。

日前，世界衛生組織（World Health Organization）公布統計數據，除了老年人以外，年輕人感染機率也很高。其中，10%至15%的50歲以下患者出現中度到嚴重的症狀，兒童也有少部分出現嚴重症狀（中國將近6%）。另外，免疫系統降低、慢性疾病患者、吸菸者死亡率偏較高。

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