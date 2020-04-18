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港警大圍捕！突襲黎智英等10多民主派人士住處　疑為去年反送中遊行

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▲黎智英日前被港警逮捕，於法院應訊。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎智英2月28日曾被港警逮捕，後獲釋放。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方18日上午赴壹傳媒創辦人黎智英豪宅處拘捕黎智英，但因黎智英不在家後又離開。香港立法會議員林卓廷稍後在臉書上透露，黑警進行了大圍捕，包含黎智英、李柱銘（前香港民主黨主席，曾擔任23年立法會議員）、區諾軒（前立法會議員）、岑子杰（民陣召集人）、梁國雄（前立法會議員）等10多名民主派人士已被逮捕。

▼林卓廷在臉書發文，指已有多人被捕。（圖／翻攝林卓廷臉書）

▲▼港警大圍捕！突襲黎智英等10多民主派人士住處　疑為去年反送中遊行。（圖／翻攝林卓廷臉書）

林卓廷在臉書上貼出「大圍捕」的消息後，香港前立法會議員區諾軒的臉書也由團隊成員發出貼文，指區諾軒剛被警方上門拘捕，相信與去年8月至10月的反送中示威活動有關。

貼文還提到，目前未知被捕罪名，團隊已安排律師跟進，至今已是區諾軒第3次遭到警方拘捕，他還有一宗案件將於下周五判刑。

貼文內並指出，包含李柱銘、黎智英、何俊仁、楊森、單仲偕、李卓人、梁國雄、黃浩銘、吳文遠、岑子杰、陳皓桓等民主派人士也在今天同樣因各案件被捕。

▼民陣召集人岑子杰在反送中活動中相當活躍。（圖／路透社）

▲▼香港,反送中,岑子杰。（圖／路透社）

香港職工盟也在臉書發文表示，李卓人被6名警員在上午約11時拘捕，被指於8月18日及10月1日組織未經批准非法集會，並搜查及帶走遊行中穿著的衣物。

職工盟並發聲明強調，強烈譴責專制政府的大濫捕行為，肆意發動政治大清算，要求立即釋放所有被捕人士，「任何打擊手段也不會令香港人退縮，五大訴求，絕不退縮！」

林卓廷與區諾軒都提到黎智英已被拘捕，但根據港媒報導，港警今早到黎智英豪宅處逮人時，黎智英似乎不在家，港警在門口等待多時未有結果，後於中午左右離開，門口仍有大批記者守候。

此外，也有港媒報導，目前已有多名被捕人士被送到警署，如梁國雄就已被送到牛頭角警署，李柱銘也已被送到西區警署。

▼黎智英去年參與多場反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

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