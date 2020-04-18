拉抬低迷經濟指數　習近平：減租降稅降息、擴大內需市場

▲疫情衝擊大陸經濟成長，習近平17日主持舉行政治局會議也指出要擴大內需 。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

自1992年以來，大陸季度GDP首次出現負成長。中共中央總書記習近平17日主持舉行政治局會議，特別談到經濟情勢。習近平指出，「今年一季度極不尋常，當前經濟發展面臨的挑戰前所未有挑戰，必須抓實經濟社會發展各項工作。」

大陸官媒新華社報導，「習近平於15日召開中央政治局常委會會議，先聽取疫情防控工作和當前經濟形勢的彙報，研究當前疫情防控和經濟工作，決定將有關意見提請中央政治局會議審議。」

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透社）

會議指出，今年一季度極不尋常，突如其來的新冠肺炎疫情對大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊。當前經濟發展面臨的挑戰前所未有，必須充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，抓實經濟社會發展各項工作。

要積極擴大大陸國內需求支持企業出口轉內銷，幫助中小企業渡過難關，加快落實各項政策，「推進減稅降費，降低融資成本和房屋租金」，提高中小企業生存和發展能力，及時發放價格臨時補貼，確保群眾基本生活。

▲大陸2020經濟政策走向，降稅降租降息，拉抬內需經濟。（圖／路透）

習近平也表示，要積極擴大有效投資，實施老舊社區改造，加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資。同時強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。

由於，新冠肺炎（COVlD-19）疫情重創全球經濟，大陸國家統計局昨（17日）發布最新經濟數據，第一季度GDP下降6.8%，雖然比先前市場預估，可能衰退9％的數字稍微好一些，但幾乎所有數據都是負成長。面對疫情嚴峻考驗，毛盛勇也表示，受疫情衝擊，「第一季度增速還是要客觀來看，不要把今年的經濟增長情況和常規年的問題簡單比較，以平常心看待一季度經濟增長。」