陸熔噴布價格狂漲40倍　公安部逮42人阻貪商發「防疫財」

▲大陸口罩產能受到原料熔噴布短缺影響。（圖／ 路透社）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情下，口罩需求量大增。然而，隨著「熔噴布之鄉」江蘇揚中暫停生產，大陸傳出有商人哄抬口罩原料熔噴布的價格，藉機發「疫情財」，導致熔噴布價格半年內，一度從2萬元（人民幣，下同）一噸漲至70萬元一噸。對此，大陸公安部組織專案行動，共逮補嫌犯42人，查獲涉案金額高達3445萬元（約1.48億元新台幣）。

▲大陸公安部掃蕩非法熔噴布商人，共逮補42人。（圖／翻攝央視新聞）

《澎湃新聞》報導，大陸公安部近日執行專案打擊行動，針對非法倒賣（低買高賣、哄抬價格）熔噴布及生產劣質熔噴布的黑心商人，從廣東、浙江、山東及河南等地同步出擊，共破獲案件20起，抓獲犯罪嫌疑人42人。

不過，這批黑心商人得以藉此謀利的原因主要還是在於熔噴布的「奇貨可居」。據了解，熔噴布在市場短缺，除了口罩廠產能增加外，位於江蘇揚中的熔噴布企業暫停生產，也造成不小影響。

據悉，自疫情爆發至4月10日止，揚中登記註冊的熔噴布生產、銷售相關企業達800多戶，被外界稱為「熔噴布之鄉」。但是，在暴利的誘惑下，一些熔噴布的山寨生產線和無照小作坊也趁勢而起，濫竽充數的結果導致揚中800多家涉及熔噴布生產的企業全部停工停產，等待政府制定相關標準。

▲大陸石化業加緊生產熔噴布，以解決口罩生產原料不足問題。（圖／翻攝央視新聞）

對於發「疫情財」的黑心商人，大陸國家政法委透過旗下微信公眾號《長安劍》痛批，囤積炒作熔噴布就等於扼住口罩生產企業的脖子，事關防護口罩產能及疫情防控大局，「妄圖發國難財，誰就必將受到法律的嚴懲。」

為緩解熔噴布產量不足，大陸石化業「國家隊」也積極開闢新產線，包括北京房山的燕山石化，4條生產線全部投產，每日的生產力達到12噸，此外，遼寧遼陽石化生產線也展開24小時不間斷作業，初估產量將使下游企業每天增產300萬個一次性醫用口罩或90萬個KN95口罩。