清算20年黑帳！　煤炭產業貪汙腐敗...前後任高層落馬

▲內蒙古煤炭產業嚴重貪汙，大陸中央下令徹查20年來腐敗案件。（圖／翻攝內蒙古煤炭地質勘查集團官網）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸中央下令徹查，追溯內蒙古20年來貪汙案。根據中央紀委國家監委網站今18日最新消息指出，又拿下兩名煤炭領域幹部。內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限責任公司前任黨委書記、總經理莫若平，以及後續接任的郝勝發，兩人涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查。

根據澎湃新聞指出，莫若平、郝勝發長期在內蒙古自治區煤田地質局工作。莫若平2017年10月退休。接替總經理職務的人正是郝勝發。大陸媒體有形容，內蒙古自治區正在對20年內煤炭領域違法違規問題，進行一場大起底調查。

▲內蒙古煤炭產業官商勾結20年，如今被中央盯上。（圖／翻攝內蒙古煤炭地質勘查集團官網）

今年2月28日，內蒙古自治區的煤炭行業迎來一場反腐風暴。執法單位先針對雲光中、白向群、邢雲、雲公民四人進行調查整治，發現他們長期把持煤礦產業，官商勾結等罪行，同時暴露出，內蒙古煤炭產業長期以來貪腐問題。違規違法獲取、倒賣、違法配置煤炭資源，涉煤腐敗問題嚴重污染政治生態。大陸中央也宣布，將針對2000年以來涉煤領域所有企業、所有項目、所有公職人員進行全方位排查。

該報導指出，涉煤反腐倒查時間跨度有20年之久，消息一出，引發社會各界關注。由於，內蒙古煤炭資源豐富、種類齊全優勢彰顯，各類資本開始大量在內蒙古佈局煤炭產業。從2002年至2013年，煤炭需求迅速增加，導致煤炭價格飛漲，煤炭行業進入快速發展的黃金十年。

▲一煤獨大的內蒙古嘗試轉型，徹查20年貪汙案將衝擊當地產業。（圖／翻攝內蒙古煤炭地質勘查集團官網）

不過，近年大陸經濟增速放緩，煤炭價格開始下跌，內蒙古快速跌入低潮，經濟增長迅速從前列，變成倒數。經濟轉型的壓力下，過分依賴煤炭產業結構的缺陷被放大。

內蒙古官方早就意識到這種「一煤獨大」的經濟結構的危險。如今，內蒙古自治區尚未擺脫對煤炭經濟的依賴，涉煤反腐敗倒查20年也將衝擊當地產業。未來，煤炭行業轉型與涉煤反腐敗調查能否有平衡點，值得觀察。